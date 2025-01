Wie is aansprakelijk bij een crash met een zelfrijdende auto?

Wie betaalt het bonnetje en is aansprakelijk wanneer een zelfrijdende auto een foutje maakt?

Als de ontwikkelingen zo door blijven gaan, mogen we nog maar even genieten van zelf sturen. Ford heeft al zelfrijdende auto’s in Nederland, Mercedes houdt tests in Limburg en bij de oosterburen wordt de Autobahn geterroriseerd door langzaam rijdende autonome auto’s. Maar wat als een zelfrijdende auto een foutje maakt? Wie is er dan aansprakelijk?

In Nederland mogen autonome auto’s tot maximaal level 2 worden gebruikt. Dit betekent dat de bestuurder moet blijven opletten en kan ingrijpen wanneer nodig. Je mag wel je handjes van het stuur halen. Voor deze manier van autonoom rijden is nog geen speciale wet in Nederland. Daarom gelden dezelfde regels als bij normale auto’s en ben jij aansprakelijk.

En als de auto straks helemaal zelfrijdend is?

Er worden dus wel al tests gedaan in Nederland met level 3 autonoom rijden. Vanaf dit niveau hoeft de bestuurder niet meer alert te zijn. Voor de testvoertuigen geldt de simpele regel: wie rijdt, is aansprakelijk. Is het autonome systeem inschakelt, dan is de fabrikant verantwoordelijk. Stuurt de mens, dan is hij/zij aansprakelijk.

De overheid denkt dat deze wetgeving voorlopig voldoende is. Later wordt er gekeken naar mogelijke veranderingen of aanvullingen. Als eerst wil de overheid dat het mogelijk is om zelfrijdende auto’s te testen zonder een mens in de auto.

Overigens moet de autobouwer (of andere organisatie achter de autonome auto) wel goed verzekerd zijn. Er moet een ontheffing voor de test liggen bij het RDW. Het RDW bepaalt vervolgens over de aansprakelijkheidsverzekering en wie er bij een mogelijke crash moet dokken.

Aansprakelijkheid van zelfrijdende auto’s in Duitsland

Zoals je verwacht, pakken de Duitsers het verstandig aan. Er is daar al wetgeving tot en met level 4. Bij dit niveau hoeft degene achter het stuur alleen bij complexe situaties, zoals extreem weer, de controle over te nemen. Ook al heeft je auto level 4 autonoom rijden, dan nog moet de bestuurder toezicht houden op het rijden. Wordt er aangetoond dat dit niet het geval was (bijvoorbeeld doordat je zat te appen), dan is de bestuurder aansprakelijk. Zo niet, dan is de maker het haasje.

En verder?

Voor de toekomstige wetgeving in Nederland kunnen we ook een voorbeeld nemen aan het Verenigd Koninkrijk. Daar moet de eigenaar van de auto een speciale verzekering afsluiten wanneer hij autonoom wil rijden. Bij botsingen tijdens autonoom rijden, is de bezitter in ieder geval niet de betalende partij. Laat je je niet verzekeren, dan ben jij aansprakelijk. Heb je wel de verzekering, dan wordt er wel van je gevraagd dat je updates laat uitvoeren, anders ben jij weer aansprakelijk.

Dus, genoeg mogelijkheden voor onze beleidsmakers lijkt mij. Ze zullen immers snel moeten beslissen als het aan Elon Musk en zijn Cybercab ligt.