Pas op voor trage Mercs op de Duitse Autobahn!

Wat je ook probeert, de Mercedes zal geen kilometer per uur harder rijden.

Als er een stuk openbaar asfalt is waar je liever geen trage auto’s tegenkomt, dan is het wel de Duitse Autobahn. Toch kom je vanaf komend jaar daar auto’s tegen die niet harder gaan dan 95 km/u. De Duitse Rijksdienst voor Wegverkeer (Kraftfahrt-Bundesamt KBA) heeft de zelfrijdende functie van Mercedes goedgekeurd. Het probleem: de zelfrijdende Mercs kunnen zelfrijdend niet harder dan 95 km/u.

Mercedes mag vanaf komend jaar level 3 autonoom rijden doorvoeren bij onze oosterburen. Dit is het punt waarop degene achter het stuur niet meer hoeft op te letten wanneer het systeem is ingeschakeld. Je kunt dus prima de boekhouding doen, een krant lezen of deelnemen aan een Teams-meeting tijdens het rijden. Het kan wel zijn dat de Mercedes, de besturing aan je terug geeft wanneer de auto dit nodig vindt. Doe je dit niet, dan remt de auto rustig af en springen de gevarenlichten aan.

Autonoom rijden met Mercedes

Het systeem van Mercedes heet Drive Pilot en werkt met meer dan 35 apparaten die de omgeving in de gaten houden. Mercedes gebruikt hiervoor een combinatie van camera’s, radars, ultrasoon sensoren en LiDAR (laserradar). Dat laatste is een systeem dat Volvo heeft omarmt, maar wat Elon Musk verafschuwt. Volgens Mercedes is LiDAR een essentieel onderdeel om veilig autonoom te rijden.

Wie al een Mercedes heeft met Drive Pilot hoeft alleen maar de update af te wachten. Er hoeven geen fysieke onderdelen te worden aangepast voor de update. Je kunt de nieuwe software via het internet downloaden of langs een Mercedes-monteur gaan die het voor je installeert. Heb je al Drive Pilot, dan is de update gratis. Wie een nieuwe S-klasse of EQS heeft of gaat kopen, kan Drive Pilot als optie aanvinken. Mercedes vraagt er € 5.950 inclusief BTW voor.

Mercedes hoopt op meer autonome auto’s

Natuurlijk heeft het Duitse merk nog niet het ultieme doel bereikt. Mercedes hoopt op meer zelfrijdende auto’s. Daar zou het wegverkeer veiliger van worden. Ook de maximumsnelheid moet omhoog gaan naar 130 km/u. Dit is al wettelijk toegestaan in Duitsland, maar Mercedes heeft het zelf nu nog niet onder de knie. Tegen het einde van het decennium moet dit wel het geval zijn.

Je kunt je misschien nog de turquoise lichten herinneren op zelfrijdende Mercs. Door deze lampen kun je zien dat een auto in de zelfrijdende modus staat. Zo kunnen agenten zien dat je legaal zit te appen achter het stuur. In de VS mag Mercedes deze lampen gebruiken, maar in Duitsland is dit systeem dan weer niet toegestaan. Hier gaat Mercedes werk van maken.

Mercedes spreekt nog niet over uitbreiding naar ander landen zoals Nederland of België. De testfase van autonome auto’s in Nederland is wel al begonnen. Wordt ongetwijfeld vervolgt.