BMW gaat nóg een M-label lanceren

Hoe meer hoe beter.

Vroeger was het heel erg makkelijk. Je had een gewone BMW of een product van BMW Motorsport. Met wat opties en accessoires kon je wel wat M-goodies krijgen op je huis,- tuin en keuken BMW om zo een beetje de magie te beleven van zo’n echte M.

De magie van een echte M bestaat nog steeds, kijk maar naar de M2, M4 en M8. Maar er zijn nu ook een hoop ‘tussenmodellen’, de zogenaamde M-Performance modellen. Deze kennen we nu als benzine (zoals de M135i) en diesel (zoals de M550d). Daar komt volgens BMWBlog nog een vierde smaakje bij, namelijk hybride! Jazeker, als er markt voor is: waarom niet?

De badge gaat naar verluidt toegepast worden op de BMW X8. De aandrijflijn is gebaseerd op de bestaande PHEV-aandrijflijn van onder andere de BMW X5 xDrive45e. Dus een drie liter zes-in-lijn met turbo en een elektromotor. In het geval van de ‘X8 M45e’ wordt met name de elektromotor sterker en het accupakket groter. Zo is de auto sneller en wordt de elektrische actieradius groter. Een win-win situatie, dus.

Wat de BMW X8 moet gaan worden is alleen nog niet helemaal duidelijk. Om een idee te geven hebben we foto’s van de X6 gepakt en die wat uitvergroot. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het een sportieve variant van de BMW X7 zou worden. Er gaan nu geruchten dat het een opzichzelfstaand staand model gaat worden. Gezien de extreem hoge ontwikkelingskosten en relatief lage verkoopaantallen, lijkt dat ons onwaarschijnlijk. Mocht je zitten te springen om een BMW X8, dan moet je nog wel even geduld hebben. Verwacht ‘m niet voor 2021.