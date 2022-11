Zes sprintraces voor F1 seizoen 2023: dit zijn ze

Volgend jaar worden er dubbel zo veel sprintraces gereden in de F1: zes stuks in totaal. Dit zijn de locaties!

F1-sceptici zouden zeggen dat er aan het format ‘zo snel mogelijk rondjes racen in een auto’ niet veel gesleuteld kan worden. Toch probeert de FIA zo af en toe wat uit in de Formule 1. Eén van de recente probeerseltjes is de sprintrace. Om dat toch even kort uit te leggen: de sprintrace is een korte race op zaterdag die de startopstelling bepaalt. Waar een weekend normaal bestaat uit VT1 en VT2 op vrijdag en VT3 en kwalificatie op zaterdag, is een sprintweekend iets anders. Dan heb je VT1 en de kwalificatie op vrijdag en die kwalificatie bepaalt de opstelling voor de sprintrace op zaterdag. Daar zit ook nog VT2 tussen. De startopstelling van de race is de uitkomst van de sprintrace en de winnaar van de sprintrace verdient ook nog eens acht WK-punten.

Sprintraces in 2023

Het format debuteerde in het F1 seizoen van 2021 en het ging toen om drie races. In 2022 bleef het format en ging het ook om drie races. De FIA vindt kennelijk dat het werkt, want in 2023 mogen we eveneens genieten van sprintraces. En dit keer dubbel zo veel! Maar liefst zes sprintraces zullen het F1 seizoen in 2023 opfleuren. Of verpesten, sommige mensen vinden de sprintraces niet perse het einde.

Locaties

Belangrijker is dan natuurlijk: welke races worden in 2023 vergezeld met een sprintrace? Dat is nog niet officieel, maar meerdere bronnen ‘dicht bij het vuur’ en eerdere geruchten van AMS lijkt de huidige status hoe het zit, met dus een korreltje zout erbij. De locaties in kwestie zijn Azerbeidzjan, Oostenrijk, België, Qatar, Verenigde Staten en Brazilië. Waarvan Oostenrijk en Brazilië ook in 2022 al een sprintrace-weekend hadden.

Een extra groot sprintfestijn dus in 2023 met maar liefst zes sprintraces op de kalender. We zitten uiteraard midden in het weekend van Abu Dhabi wat tevens de laatste race van 2022 is, dus het seizoen 2023 ligt alweer op de loer. (via De Telegraaf)