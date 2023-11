Sapper de flap: Europa kopieert nu de Chinezen

Decennialang keken ‘wij’ met weemoed naar Chinezen die op autobeurzen met de centimeterband voetenruimtes van Golfjes aan het opmeten maken. Maar nu kopieert Europa de Chinezen.

Oh how the mighty have fallen. Terwijl wij Europeanen ons helemaal te pletter navelstaren op de LHBTI-agenda en grammetjes CO2 uit de uitlaat, ontwikkelen de Chinezen gewoon lekker door. Sommigen zeggen dat het het een vooropgezet plan is geweest om ‘ons’ zo te verdelen met deze nodeloze distracties, opdat China ons kan ‘inhalen’.

Zeker is in ieder geval dat er in China een laatdunkende term bestaat voor witte mensen die zich bezighouden met deze issues. Baizuo, worden zij genoemd. Useful idiots, min of meer. Sukkels die zichzelf in de voet schieten en anderen dwingen dat ook te doen. Terwijl men in China lekker doorgaat met innoveren en geld verdienen ter meerdere eer en glorie van het volk.

Enfin, wellicht is dat net iets te veel aluminium op het hoofd. Aan de andere kant: beter aluminium dan boter, denk ik dan maar. Want een ding kunnen wij inmiddels niet meer volhouden: de gedachte dat we op technologisch gebied de toon aangeven. We hebben onlangs al bericht dat China allerlei materialen om batterijen te maken lekker voor zichzelf houdt. Maar het is inmiddels ook evident dat de Chinezen voorlopen op het gebied van Elektrische auto’s.

We zien dat ook in Nederland: het ene na de andere Chinese automerk wordt geïntroduceerd. Vroeger werden de LandWinds en dergelijke (terecht) weggehoond. Maar die tijd is voorbij. Veelal zijn het kloeke bakken voor lage prijzen. En die lust Jan Modaal wel. Zeker nu ons gemiddelde welvaartspeil toch een onder druk staat door alle maatregelen om ‘de planeet te redden’.

Deze trend speelt niet alleen in Nederland en dat is ook Bloomberg opgevallen. De kwaliteitspublicatie signaleert dat er een soort ommezwaai is geweest. Nog niet heel lang geleden baalden Westerse bedrijven van de Joint Venture verplichting die China hen oplegde als zij de grote Chinese markt wilden betreden. Fabrikanten moesten in zee met lokale partijen voor deze felbegeerde markttoegang. En waren vaak terecht bang dat intellectueel eigendom op die manier in handen van ‘China’ terechtkwam.

Maar inmiddels staan de Europese fabrikanten klaar om minderheidsbelangen te nemen in Chinese fabrikanten. Volkwagen heeft onlangs 700 miljoen Dollar geïnvesteerd om vijf procent van XPeng in handen te krijgen. Stellantis knalt 1,1 miljard Dollar neer om 21 procent van Leapmotor te verwerven. ‘Wij’ hebben nou eenmaal behoefte aan de Chinese tech. Want zowel Volkswagen als Stellantis (als ook de andere grote fabrikanten) krijgen het vooralsnog maar niet of nauwelijks voor elkaar winstgevend EV’s te verkopen.

Volkswagen zou met name ook geïnteresseerd zijn in de software voor autonoom rijden van XPeng. Stellantis verklaart de investering in Leapmotor als volgt:

Leapmotor is tech leader with a unique vertical integration model and full suite of in-house R&D and manufacturing capabilities. Stellantis, niet te verwarren met de sterren dansen op het ijs

Noem het de student die de leraar wordt, de zoon die de vader wordt, of vanuit Europees perspectief de jager die de opgejaagde wordt. Het wordt opeens een andere wereld buiten. China 1, Europa 0. Gelukkig hebben we nog vegetarisch regenboogfruit van Katja om ons te troosten.