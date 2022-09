Zelfrijdende Tesla stopt te vroeg en levert gevaar op

Bestuurders van Tesla’s melden problemen met FSD waardoor de auto’s te vroeg stoppen, het heeft vermoedelijk te maken met verkeersborden.

Elon Musk heeft ons zelfrijdende auto’s beloofd, maar de ontwikkelingen op dat gebied gaan met ups and downs. De systemen lopen tegen allerlei problemen aan die niet gemakkelijk op te lossen zijn. De huidige Tesla’s zitten al bomvol geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS), maar deze werken ook niet vlekkeloos.

Tesla’s stoppen te vroeg

Verschillende bestuurders van Tesla’s melden problemen. Namelijk dat de systemen ervoor zorgen dat ze te vroeg stoppen op bepaalde kruispunten. De oorzaak ligt vermoedelijk volgens Tesla-eigenaren dat de stopborden groter zijn dan normaal. Op Twitter zijn meerdere berichten geplaatst van voorbeelden van dit probleem, als eerste opgemerkt door The Drive.

Op 21 augustus plaatste Twitter-gebruiker ‘Cowcumber’ al een tweet over de stopproblemen. Hij zei dat hij linksaf wilde gaan, maar dat de Tesla veel te vroeg vertraagde. Dit kan natuurlijk gevaarlijke situaties veroorzaken. Achteropkomend verkeer verwacht niet dat er zo vroeg gestopt wordt. Het lijkt dan net een brake check. In het ergste geval kan een onoplettende bestuurder achterop klappen.

Ook een andere Twitter-gebruiker genaamd ‘AlaniMike’ heeft dezelfde problemen. Zijn Tesla remt altijd hard, en te vroeg, voor kruispunten in zijn buurt.

Tesla FSD problemen met verkeersborden

Het lijkt er dus op dat de verkeersborden te groot zijn, waardoor de Tesla met FSD (Full Self Driving) het niet meer snapt en te vroeg stopt. Hoe check je dit? Gewoon een meetlint erbij pakken. Dat deed de Twitteraar dus ook en is gaan meten. Het bord was 123 cm groot, een stuk groter dan normaal. Andere borden in dezelfde buurt waren 76 cm groot. Het eerste bord is dus ongeveer zestig procent groter. Vermoedelijk denkt het rijhulpsysteem dat het zestig procent dichterbij is en begint dus met remmen.

Of dit het probleem echt is, dat is onbekend. In andere commentaren zeggen mensen dat het ook de camera van de auto kan zijn die de beelden verkeerd doorgeeft. Tesla zelf heeft in ieder geval nog geen reactie gegeven. Het bedrijf heeft wel meer problemen met de ADAS-systemen. Denk bijvoorbeeld aan het kapotrijden van kinderdummies in verschillende testen. Hierdoor ligt Tesla nu onder een vergrootglas en wordt het systeem onderzocht door federale toezichthouders in Amerika.