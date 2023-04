BMW XM 50e is een welkome instappert

De BMW XM 50e klinkt op papier eigenlijk als een prima deal, nietwaar?

BMW houdt er wel van om een auto op de markt te brengen die wat teweeg brengt. de BMW XM is de laatste telg. Het is een enorme doch niet enorm ruime SUV op basis van de BMW X5, maar dan sportiever en met en M-badge. Kennelijk had niemand bij BMW onthouden dat ze ook de BMW X6 M bouwen.

De BMW XM is heel erg veel specialer en bedoeld voor mensen die ook de uitstraling van en bijzondere auto wensen. Een X5M of X6M is toch vooral en snelle X5 of X6, een XM is echt een afwijkend model. En met de plug-in hybride techniek ben je nog duurzaam bezig ook! Mits je die V8 niet te vaak aan laat slaan, uiteraard.

Nieuwe instapper: BMW XM 50e

Maar de XM gaat een heel stuk milieuvriendelijker worden, want er komt zowaar een instapper! De basis XM heeft op dit moment een 4.4 V8 met elektromotor, goed voor 653 pk. Vandaag heeft BMW hun interpretatie laten zien op het vervoersmiddel van The A-Team, de XM Label Red.

Maar dat komt nog een model onder, de BMW XM 50e. Dat moet dan de meest betaalbare (lees: minst dure) XM gaan worden. De auto is zichtbaar in het nieuwe promofilmpje van de BMW XM Label Red. De motor is in dit geval de epische B58, een drie liter grote zes-in-lijn met enkele turbo.

Deze krijgt dan ook de assistentie van elektromotoren. Dat klinkt inderdaad heel erg als de aandrijflijn van de BMW M760e plug-in hybride. Op een volledig volle accu kun je zo’n 76 km tot 84 km ver komen, afhankelijk van gekozen velgen waarschijnlijk.

Aandrijflijn

Als het de aandrijflijn is uit de M760e (en daar lijkt het wel op), dan zal de XM 50e een systeemvermogen hebben van 571 pk en een systeemkoppel van 800 Nm. Meer dan voldoende, dunkt ons.

Dan is het natuurlijk maar de vraag: komt de BMW XM 50e ook naar Nederland? Onze inschatting? Nee. De XM Label Red zal zijn dbuut beleven in China. Duitse merken hebben wel vaker andere motorversies omdat de belastingen in bepaalde landen te ontwijken. Denk aan de BMW 518i met 1.6 liter, de Mercdes-Benz CLS260 met 1.5 motor en de Porsche Boxster Spyder met 2.0 motor.

