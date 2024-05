Audi geeft ons 286 pk voor minder dan 50 mille

Bij Audi weten ze 286 pk extra aantrekkelijk te maken.

De Audi Q4 e-tron is onlangs een heel erg klein beetje aangepast. De wijzigingen waren vooral van technische aard met efficiëntere motoren en betere accu’s. Dat doet Audi keurig, want de auto kwam in 2021 op de markt en kreeg dus al in 2023 een update. Daar komt er nu eentje bij. Deze is echter niet van technische aard, maar van financiële.

Audi gooit de Q4 e-tron namelijk in de uitverkoop en niet zo klein beetje ook. De Audi Q4 was altijd een prima premium crossover met als grootste nadelen de prijs en de uitrusting. Nu zijn die dingen aangepakt. Ferd zou zeggen: keihard aangepakt.

Audi zet 286 pk in de uitverkoop

Het resultaat is de Audi Q4 45 e-tron quattro, inderdaad zonder toevoeging als Advanced, Ambition, Acné, Aspiration of Attraction. Audi biedt deze auto nu aan voor de schrikbarend lage prijs van 49.990 euro. Houd even in het achterhoofd dat bij introductie de veel tragere ’35’ (met minder range) al duurder was.

Qua techniek is het dus een heel erg dikke prima voor het geld. Je hebt namelijk twee elektromotoren die samen goed zijn voor 286 pk. Er is een 77 kWh-accu aan boord die zorgt voor een actieradius van 525 km. Snelladen met deze quattro-modellen kan tot 175 kW. Daarmee kun je volgens Audi – mits de omstandigheden het toelaten – in precies 28 minuten de accu van 10 % naar 80% volgooien.

WACHT, MIKE: ER IS MEER!!!

Deze uitvoering kost voorheen 56.835 euro, maar is nu dus bijna 7 mille goedkoper geworden. Het is overigens geen permanente prijsverlaging. Het is een speciale actie waar je heel erg snel bij moet zijn. Maar wacht Mike, ER IS MEER! Als je NU bestelt, kun je ‘Assistentiepakket’ krijgen met dikke vette korting! Dat kost je nu maar 500 euro in plaats van 1.195 euro. Voor dat geld krijg je parkeerpiepers rondom met camera, adapatieve cruise control en lane departure verklikker. Gewoon zelf even scherp blijven en je kop erbij houden kan ook en is geheel gratis.

Mocht je een Sportback willen om je dynamische intenties te etaleren aan de forenzen op de A12, dan kan dat ook. Die versie is er vanaf 52.040 euro.

En wat betaal je bij de concurrentie dan?

Dan kijken we meteen eventjes naar de concurrentenL

De BMW kun je met minder vermogen krijgen, maar dan heb je voorwielaandrijving (terwijl de Q4 e-tron in basis achterwielaangedreven is). De Ford Explorer is technisch grotendeels identiek aan de Q4, maar nu dus tijdelijk ietsje duurder (en heeft 340 pk in plaats van 286 pk). De Mustang Mach-E is nauwelijks duurder, overigens met vierwielaandrijving. De Lexus is nu dus 12 mille duurder terwijl de specificaties zeer vergelijkbaar zijn met de Q4. Dat is wel stevig. Sterker nog, zelfs de instap UX300e is duurder! De Skoda heeft dezelfde technische basis als de Audi en is EXACT even duur. Bij Volvo is vierwielaandrijving een beetje duur, maar je kan versies met achterwielaandrijving krijgen voor (veel) minder.

