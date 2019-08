Elektricien geeft dieven op hun donder

Letterlijk.

Als je dit leest, is de kans aanwezig dat je ooit slachtoffer bent geweest van diefstal. Niet alleen het ontvreemden of strippen van gehele auto’s, ook gegevensdiefstal komt helaas té vaak voor. Om nog maar te zwijgen over de relatief meest eenvoudige vorm van diefstal: ruitje intikken en de items binnenin de auto jatten. Dat laatste overkwam Ray Taylor, een 61-jarige elektricien uit het Verenigd Koninkrijk, iets te vaak.

Volgens The Sun, die de man interviewde, is er binnen twee jaar bijna 5.000 pond aan elektronica uit zijn busje gejat. Hij heeft er schoon genoeg van, zo veel is duidelijk. De oplossing is soms zo voorspelbaar: de man is elektricien, met een paar draadjes en een soldeerbout is een alarm in de bus maken waarschijnlijk kinderspel. Taylor gaat echter verder dan dat, hij verandert zijn bus in een mobiele schokband.

De op het oog doodnormale Citroën Dispatch (die wij Jumpy noemen), die er overigens voor boeven uitziet als een enorm varken met een sleuf bovenin, is nu een klein beetje onzichtbaar gemodificeerd. Achter de deurhendel waar het dievengilde meestal door binnentreedt (de laadruimte heeft immers geen ruitjes om in te tikken) zit nu een schokapparaat. Raak je de deurhendel aan terwijl de auto op slot zit, dan krijg je een opdoffer van 1.000 volt en gaat er een beresterk alarm af. 120 decibel, hetzelfde als een jumbojet die opstijgt. Dat alles met een paar draadjes, het blijft immers een elektricien.

Managed to take a few short videos of a journalist testing my brothers new deterrent to prevent his van being broken into. Geplaatst door Simon Fieldhouse op Zaterdag 27 juli 2019

Bovenstaande video is gemaakt door de broer van Taylor. Hier vroegen zij een journalist, nog net niet met een pixelated face à la Top Gear, eens ‘in te breken’ bij de Citroën-bus. Het resultaat spreekt voor zich. En het beste van alles? De deurhendel is goed geïsoleerd, dus alleen die staat onder stroom en niet de hele bus, bovendien zorgt het huisvlijt-alarm niet voor blijvend letsel, alleen voor een grote waarschuwing. De politie ziet daarom geen reden om Taylor deze extra veiligheid niet te gunnen, dus mag het gewoon. Wel moet hij een kleine sticker aanbrengen waar op staat dat de hendel onder stroom staat. Zo simpel, doch zo doeltreffend. Zo kan Taylor naar eigen zeggen weer lekker slapen.