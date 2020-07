Deze AMG GT Roadster is de ideale vakantieauto

Met de AMG GT Roadster knal je bijna net zo hard Europa door als met de snellere versies.

Mercedes-AMG gaat lekker. Naast het feit dat ‘ze’ (in feite is het een groep Britten dat niet zo veel te maken heeft met Mercedes-AMG, maar dat terzijde) alles winnen in de F1, hebben ze ook een enorm arsenaal aan (succesvolle) straatauto’s. Straks zal collega @jaapiyo verslag doen van de GP van Stiermarken die wordt gewonnen door Hamilton, voor nu hebben we een ‘echte’ AMG.

Gelekt

Hun laatste toevoeging werd van de week ‘gelekt’. Met de promotie van een Youtube-kanaal werd er een promotiefilmpje gemaakt voor de AMG GT R Black Series. Met 720 pk heel erg dik, snel en bijzonder, maar is het niet overkill? Of je nu 2 of 3 flessen Laphroaig drinkt: je wordt echt wel dronken.

AMG GT Roadster

Moeten we daarom niet naar de andere kant van het spectrum kijken? Daarom gingen we naar Marktplaats.nl en gingen we op zoek naar de exacte tegenpool van de AMG GT R Black Series. Het gaat in dit geval om de AMG GT Roadster, de meest eenvoudige versie, maar dan met cabriokap.

Slechtste keuze?

Op papier lijkt het de slechtste keuze te zijn. Want je hebt het minste vermogen, het minste koppel, een hoog gewicht en een torderende koets, toch? Maar is de ‘R190’ echt zo slecht? We gingen er eventjes goed naar kijken. In Nederalnd staan slechts 4 AMG GT Roadsters te koop: tweemaal een AMG GT C en eenmaal een AMG GT R.

4.0 V8

Maar als we dus goed op papier kijken, zijn de verschillen helemaal niet zo groot. Alle modellen hebben namelijk de 4.0 V8 onder de kap. In deze auto is de motor goed voor 476 pk bij 6.000 toeren en 630 Nm dat al beschikbaar is vanaf 1.700 toeren. Dus meer dan voldoende om schofterig hard te gaan. Daarnaast klinkt ‘ie geweldig.

Gewicht

Qua gewicht is het ook geen ramp. Bij het ontwerpen van de AMG GT is er vanaf het begin rekening gehouden met het feit dat er een cabriolet kwam. Ook is het makkelijker om een kleine sportwagen zijn stijfheid te laten behouden dan een D-segment middenklasser met vier zitplaatsen. De cabrio weegt 75 kg meer dan de gesloten versie. In dit geval is het kentekengewicht 1.590 kg.

Prestaties

De prestaties zijn dan nog altijd bijzonder indrukwekkend te noemen. Van 0-100 km/u accelereren duurt slechts 4 seconden in het traagste basismodel. De topsnelheid bedraagt 302 km/u, wat een tikkeltje traag lijkt te zijn voor 476 paarden. Wellicht dat Mercedes graag aan de veilige kant zit. Dat doen ze immers ook in de F1, want ook dit jaar “wordt het spannender dan ooit”.

Moderne SL

Terug naar de AMG GT Roadster. Ondanks alle gekke marketing en rare typenaam is dit eigenlijk de spirituele opvolger van de Mercedes-Benz SL. Met name in standaard uitvoering zie je hoe fraai het basismodel eigenlijk is. Het gemis van de relatief modale wielen en het gebrek aan koolstofvezel ongein en rare spoilers maakt de auto alleen maar mooier.

Vakantie

Het enige jammere is dat er gekozen is voor de saaist mogelijke configuratie: zilvergrijs exterieur met een zwart interieur. Het is niet lelijk, overigens. Dit exemplaar komt uit 2017 en heeft in de tussentijd 19.952 km gelopen. De verkopende partij wil er heel graag 134.990 euro voor ontvangen en dan is deze ideale vakantieauto van jou. Wel even je bagage opsturen naar het hotel aan het Comomeer.