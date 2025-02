Willem-Alexander is hélemaal klaar met files op A4

De koning geeft zijn ongezouten mening over files voor de Schipholtunnel.

Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland kreeg gisteren hoog bezoek, want niemand minder dan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander kwam langs. Hij werd vergezeld door minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat.

Nu is zo’n verplicht bezoekje niet zo interessant, maar in een video op YouTube is te horen dat Willem-Alexander zijn ongezouten mening geeft over files. We weten niet of het de bedoeling was dat dit online zou komen, maar de koning uit zijn frustraties tegenover minister Madlener.

Willem-Alexander irriteert zich aan het feit dat je elke week wel een keer stil staat op de A4 vanwege een te hoge vrachtwagen bij de Schipholtunnel. Hij voegt er aan toe: “En er is nooit een vrachtwagen die te hoog is, het is alleen een signaleringsprobleem.”

Het is dus iedere keer loos alarm volgens de koning, maar hij vraagt zich af waarom het dan niet weer meteen vrijgegeven wordt. Het is duidelijk iets wat ‘m hoog zit. Sommige mensen zullen hier van alles van vinden, maar het is toch wel verfrissend om de ongezouten mening te horen van de koning in plaats van een stijve toespraak. Misschien gaat het nog helpen ook, want Madlener belooft gedwee dat hij erachteraan gaat.

Bij de Schipholtunnel is sinds oktober een nieuw hoogtedetectiesysteem. Chauffeurs van vrachtwagens die te hoog zijn krijgen dan twee waarschuwingen. Bij de eerste waarschuwing kunnen ze omrijden via de A5 en de A9. Als ze dat niet doen volgt een tweede waarschuwing en gaat de hele boel dicht. Kennelijk werkt dat systeem niet perfect.

De koning is in ieder geval niet de enige die zich stoort aan het (onnodig) sluiten van de tunnel. Het fragment is ook besproken bij Vandaag Inside en René van der Gijp is het roerend met Willem-Alexander eens. Gijp verwoordt het nog iets anders: “Het is ook gewoon kut.”

In de bovenstaande video kun je het uit de mond van Willem-Alexander zelf horen, vanaf 4:39

Foto: zoetnet