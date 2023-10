Onderhoudskosten rijzen de pan uit

Het gemiddelde bedrag dat autobezitters kwijt zijn aan onderhoud en reparaties zit in de lift. De onderhoudskosten stijgen fors.

Een nieuwe auto is niet meer te betalen voor de gewone sterveling en elektrisch rijden is ook behoorlijk prijzig. Dus we rijden steeds langer door in de auto’s die we al in bezit hebben. Dat betekent meer onderhoudsmomenten en meer bezoekjes aan de garage en dus hogere kosten.

In de eerste helft van dit jaar, dus tot juli 2023, gaf een autobezitter gemiddeld 444 euro uit aan reparatie en onderhoud. Dat is 8 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. Per bezoekje aan de werkplaats werd gemiddeld 326 euro afgetikt tegenover 310 euro in de eerste helft van vorig jaar. Een stijging van 5,2 procent.

Meer onderhoud

Interessante cijfers die we kunnen lezen in de Bovag-Rai Aftersalesmonitor over de eerste helft van 2023. We geven als automobilisten niet alleen meer uit aan onderhoud, we moeten ook vaker naar de werkplaats.

Gingen we in de eerste helft van 2022 nog gemiddeld 1,3 keer naar de garage voor een reparatie of onderhoud, in de eerste zes maanden van 2023 was dat 1,4 keer. Dat klinkt natuurlijk gek, want wie gaat nu 1,4 keer naar de garage, maar we hebben het hier over gemiddelden. In totaal werden er 7,11 miljoen onderhoudsmomenten geturfd tegen 7,07 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Waarom gaan we naar de garage?

Interessant voor de Rai en Bovag leden is natuurlijk ook om te weten waarom een autobezitter met zijn heilige koe naar de garage afreist. Dan kunnen ze daar hun marketing op afstemmen.

Een periodieke onderhoudsbeurt in combinatie met de APK keuring is met 29 procent nog altijd de belangrijkste reden om de gang naar de werkplaats te maken. Een losse onderhoudsbeurt voor de kilometervreters is met 19 procent een goede tweede. Maar liefst 18 procent van de garagebezoekjes betreft een tussentijdse reparatie en een losse APK keuring doen we in 10 procent van de gevallen.

Onderhoudskosten stijgen

De reden dat de onderhoudskosten stijgen zoekt de Aftersalesmonitor onder andere in de stijging van de kosten van arbeid, onderdelen en energie. Maar een andere belangrijke reden is dat we weigeren om diep in de buidel te tasten voor een nieuwe moderne en milieuvriendelijke auto. Het liefst elektrisch natuurlijk.

Dat betekent dat we veel langer doorrijden in de oude brikken op dinosap die we nu voor de deur hebben staan. En langer doorrijden betekent meer en vaker onderhoud. De babbelbox vraagt zich af, hoe vaak kom jij bij de garage?