Deze zangeres gaat het volkslied zingen voor GP Nederland

De zangeres van het volkslied voor de GP Nederland 2022 is bekend. Het is misschien wel de meest succesvolle zangeres van ons land!

De Grand Prix van Nederland komt er weer aan. Dat betekent een hele hoop dwarse milieuridders, verontwaardigde lokale politici, een zelfvoldane Prins en natuurlijk honderduizenden overenthousiaste Verstappen-fans. Tevens zullen er ook racefans aanwezig zijn, leuk!

Al deze mensen moeten natuurlijk wel een beetje vermaakt worden. Vorig jaar moest dat dan in ruil voor een paar kaartjes. Zangeres Davina Michelle trad uiteindelijk gratis op, mits de andere artiesten wel betaald werden. Laten we het maar houden op een opstart-error en inschattingsfout naar de hardwerkende mensen in de muzieksector.

Floor Jansen

Voor dit jaar staat er weer een hele hoop op de planning. Vandaag is bekend wie het volkslied gaat zingen. Dat zal niemand minder zijn dan Floor Jansen! Voor wie superlollig gaat vragen in de comments “Wie is dat? Nooit van gehoord, mijn muzieksmaak is superieur aan die van anderen! Ik luister naar alleen naar progressieve softrock” kunnen we kort zijn. Floor Jansen is bij ons weten een van de meest succesvolle Nederlandse zangeressen.

Zangeres volkslied GP Nederland

En niet omdat ze een overgeproduceerd catchy liedje inzingt, maar puur vanwege talent en kunde. Floor Jansen is sinds 2009 de zangeres van de symfonische metalband Nightwish. Nu is dat een zeer smaakgevoelig genre, maar het is bijzonder knap. Floor Jansen kan met een bereik van 3 octaven goed overweg met de enorme verschillen in toonhoogte. Met name in Scandinavië is er een enorme fanbase. Jansen zal begeleid woord door het Orkest Koninklijke Luchtmacht.

Mocht je niet thuis zijn in de symfonische metalbands, Floor Jansen was ook te zien in het televisieprogramma Beste Zangeres. Daarnaast zong ze met Henk Poort The Phantom of The Opera. Kortom, de beste dame kan een keel opzetten!

Fotocredit: Floor Jansen