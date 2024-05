Bied mee: M6 met weinig kilometers en een unieke lak

Geloof het of niet, maar deze matzwarte M6 is NIET gewrapt.

Het cabrioseizoen mogen we inmiddels wel als geopend beschouwen, dus wellicht zijn er nog mensen op jacht naar een leuke cabrio. Met een M6 van de eerste generatie heb je dan vrij uniek exemplaar te pakken. Want cabrio’s met een V10, die zijn er niet veel. En als je ook nog een achterbankje wil is dit zelfs je enige optie.

De E63 M6 – of E64 in het geval van de Cabrio – stamt uit de tijd dat autofabrikanten aan het upsizen waren in plaats van downsizen. Mercedes propte een 6,2 liter V8 in hun performance modellen en Audi en BMW gingen zelfs voor V10’s. Mooie tijden.

Zo werden de M5 en M6 voorzien van de S85 V10. Een BMW V10 was daarvoor alleen voorbehouden aan F1-auto’s, maar hiermee kwamen er voor eerst (en voor het laatst) productieauto’s van BMW met een V10. De S85 werd zeer positief ontvangen, want het was twee jaar op rij de International Engine of the Year.

Een van de grootste attracties van deze motor is natuurlijk de soundtrack. Je kunt doorhalen tot 8.250 toeren en intussen wordt je getrakteerd op een waanzinnig geluid. De cabrio is de variant waarin dit geluid het beste tot zijn recht komt.

We kunnen nog wel even doorgaan over de V10, maar we moeten het ook nog hebben over de kleur. Je denkt waarschijnlijk: matzwart, dat zal wel een wrap zijn. Niets is echter minder waar. Deze M6 is na aflevering matzwart gespoten door BMW, op verzoek van de klant. In eerste instantie was de auto Saphirschwarz, oftewel metallic zwart.

Deze M6 Cabrio heeft twee eigenaren gehad: eentje in Monaco en eentje in Nederland. Die laatste heeft de auto al 13 jaar in zijn bezit. Hij heeft er alleen in gereden met mooi weer, waardoor er nog maar 35.500 km op de teller staat. Mocht je interesse hebben in deze auto: hij wordt momenteel geveild op The Collectables. Meebieden kan nog tot en met donderdag 8 uur ’s avonds!