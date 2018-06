Winnaar LMP2-klasse Le Mans gediskwalificeerd

En daarmee scoort Racing Team Nederland een nog mooier resultaat.

Na de overwinning in de LMP2-klasse was het vermoedelijk een feest van jewelste voor team G-Drive-Oreca met rijders oman Rusinov, Andrea Pizzitola en Jean-Eric Vergne. Het feest zal ongetwijfeld gister nog zijn doorgezet, maar gisteravond klonk er heel ander nieuws vanuit de FIA.

Na een technische inspectie van de auto’s is geconcludeerd dat het LMP2-team vals heeft gespeeld. Beide auto’s, nummer 26 G-Drive Racing ORECA 07 Gibson en nummer 28 TDS Racing ORECA 07 (vierde plaats), beschikten over een niet toegestaan onderdeel. De tankinstallatie was zo aangepast dat het team tankstops sneller kon uitvoeren dan de andere teams. De FIA kon niet anders dan tot een diskwalificatie komen.

Het LMP2-team heeft 96 uur de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing. Door de diskwalificatie is Signatech-Alpine nu de winnaar in de LMP2-klasse. Met de diskwalificatie schuift ook Racing Team Nederland twee plekjes op. De Nederlanders eindigen op de zevende plaats.

Diskwalificaties zijn niet ongewoon voor Le Mans. Vorig jaar werd het LMP2-team van Rebellion gediskwalificeerd, omdat ze hadden geboord in de body van de auto. De motorkap kon daardoor sneller worden verwijderd. Ze raakten toen de tweede plaats kwijt.