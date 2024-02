Wintersporttips: alles dat je moet weten!

We hebben alle tips voor je als je op wintersport wil!

Het wintersportseizoen is weer begonnen! Dat betekent een hoop Volvo’s, Lynk & Co’s en andere dikke familiewagens waar dan ineens dakkoffers opgaan. De auto’s worden volgestouwd en op behoorlijke snelheid knal je naar Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Italië of Winterberg als je het dichtbij huis wil houden.

Wintersporttips!

Maar met zo’n reis komen er toch een paar dingen kijken waar je anders niet stil bij staat. Daarom hebben we in dit artikel voor jou – helemaal gratis – alle tips op een rijtje gezet waar je op moet letten als je op wintersport gaat!

De auto zelf

Je gaat je auto enorm zwaar belasten met wintersport, terwijl de omstandigheden minder dan ideaal zijn. Veel garages hebben een zogenaamde wintercheck. Altijd handig. Doe je dat niet, check je oliepeil, koelvloeistof, remolie en ruitenwisservloeistof. De bandenspanning is uiteraard ook handig.

Banden

Over banden gesproken: uiteraard heb je banden met minimaal sneeuwcodering. Dat betekent puike all-seasonbanden of gewoon echte winterbanden. Rijd je naar het hotel en ligt dat direct aan de piste, dan ga je met die all-seasons een heel eind komen. Moet je elke dag nog 15 km naar de piste rijden over een besneeuwde pas, dan zijn winterbanden merkbaar prettiger. Om even een idee te geven: hele puike all-seasons komen aardig mee met redelijk goede winterbanden in de sneeuw.

De banden voor de winter zijn een ondergeschoven kindje, natuurlijk. Het zijn van die banden die je alleen een paar maanden gebruikt. Check dus even hoe oud ze zijn en of er voldoende profiel op ziet. Qua leeftijd: je MAG banden gebruiken tot 10 jaar oud voor de APK, maar voor winterbanden is 5 jaar wel de max, hoor. Let op: bij winterbanden geldt ook de minimale hoeveelheid van 2-3 mm, maar ze moeten 6-7 mm zijn om deugdelijk te kunnen functioneren.

Fotocredit: RS6 met winterbanden door @visoie via Autoblog Spots

Een ander ding met winterbanden: check de maximumsnelheid. Jouw auto kan misschien wel 230 km/u en op sommige stukken Autobahn is dat ook toegestaan, maar met sommige winterbanden mag je niet harder dan 190 of 210 km/u. Officieel moet je een sticker plakken op bij de snelheidsmeter dat wat de maximumsnelheid is van de banden.

Hoe hard mag ik met winterbanden (in km/u)?

L = 120

M = 130

N = 140

Q = 160

R = 170

S = 180

T = 190

U = 200

H = 210

V = 240

Z = 240

W = 270

Y = 300

Antivries

Het spreekt voor zich, maar gebruik antivries. Het gebeurt toch nog erg vaak dat mensen met bevroren anti-insectenspray in het reservoir zitten. Vergeet ook niet dat je veel meer gaat gebruiken dan normaal vanwege regen, sneeuw, pekel, vuil en ga zo maar door. Dus neem even een extra flacon mee.

Pech

Mocht je onverhoopt – ondanks al je voorbereidingen pech onderweg krijgen, kun je je daar op voorbereiden. Een gevarendriehoek en van die veiligheidshesjes zijn niet in alle landen verplicht, maar wel altijd handig. Voor de lage temperaturen zijn een paar dekentjes altijd handig, evenals een paar waxinelichtjes. Daarmee kun je niet alleen voor licht zorgen, maar ook relatief veel warmte!

Sneeuwkettingen:

Altijd handig om mee te hebben en soms ook verplicht. Tip: bewaar ze in de skibox. Mocht je ze om moeten doen, dan hoef je niet de hele auto door om ze te pakken. Heb je geen dakkoffer, leg ze dan verticaal tegen de linkerzijde bij de verbanddoos. Dan liggen ze niet in de weg en kun je ze makkelijk pakken. Nog een tip: zorg even voor een dik kleedje/dekentje/kartonnen. Handig als je op je knieën moet zitten. Uiteraard is het ook even handig om van te voren te oefenen in Nederland. Je wil niet in een sneeuwstorm er pas achterkomen hoe het moet.

De route:

Plan je route van te voren in en houd rekening met veel en lange files bij de passen. Heel gek, maar je bent nu niet de enige die op wintersport gaat. Je kunt kiezen voor de kortste weg, maar soms is een iets langere weg met minder oponthoud prettiger rijden. Zeker als je met eega en nageslacht in de auto zit en het verzamelde werk van Bert & Ernie op de Bang & Olufsen.

Sanitaire stops, tanken en de innerlijke mens

Er zijn grofweg drie manieren om een pitstop te maken. En die moet je maken. Zeker in Duitsland kunnen de tankstations behoorlijk ver uit elkaar liggen. Zorg uiteraard altijd voor voldoende eten en drinken in de auto.

Tankstation / Rastatte

De eerste is het tankstation aan de snelweg met de Ratstatte daarachter. Bij de snelweg kun je vaak wel een episch broodje worst krijgen en een broodje Hänchen, maar dat is het wel. De brandstof is duur tot schreeuwend duur. De toiletten zijn over het algemeen in keurige staat, maar worden heel druk bezocht.

Om het maar onhygiënisch te brengen: je zit nog weleens op een warme bril en je hoort de buren ook hun nummer 2 naar het keramiek brengen. Het eten is over het algemeen prima. Bij de Ratstattes heb je vaak een Coffee Fellows (prima koffie), eigen restaurant plus een transvet-corner (Burger King, McDonald’s, Nordsee). Het grootste probleem is dat het krankzinnig druk kan zijn, zeker als er een paar bussen gestopt zijn.

Autohof

De tweede optie is een zogenaamd Autohof. In de meeste gevallen zitten deze op 500 tot 2.000 meter van de Autobahn in kwestie. Je moet vaak even de snelweg af rijden. Er is altijd minimaal één tankstation en vaak ook een restaurant of twee. Sommige zijn erg uitgebreid en hebben een aantal restaurants. De brandstof is goedkoper, het eten is beter te betalen, parkeren is makkelijker, er zijn minder vrachtwagens en bussen met toeristen.

Rijd eens een dorpje in

De derde mogelijkheid is simpelweg een dorpje in te rijden. En nee, dan bedoelen we niet Ausfahrt (wat echt een gigantische stad moet zijn). De kwaliteit is aanzienlijk hoger bij de restaurants en ze zijn vaak goedkoper. Ook tanken is nog voordeliger dan bij een Autohof. Voor de authentieke beleving en vakantiesfeer is het ook leuker.

Wintersport met een elektrische auto

Tip: leen van je buurman of collega die oude Audi diesel stationwagon (waar je altijd neerbuigende grappen over maakt). De mensen die wintersporten hebben meer dan geregeld een vrij aardige leaseauto (het blijft toch een beetje een elitesport he) en die zijn tegenwoordig vaak elektrisch. Als het koud is, daalt de accucapaciteit.

Fotocredit: Tesla’s aan de lader door @daan83 via Autoblog Spots!

Daarbij is een dakkoffer funest voor de luchtweerstand (hoger verbruik) en rijd je hoge snelheden op de Autobahn. Dus die 400 km range in Nederland in de zomer ga je nu bij lange na niet halen. Oefen een keertje met skibox in de avond op de snelweg om te zien wat het verbruik is, maar reken op iets meer dan de helt van wat je normaal doet. Dus die 400 km wordt dan 220-230 km. Langzamer rijden en de dakkoffer thuislaten zijn twee opties, (naast het lenen van die oude A6 van de buurman).

Tip: vlak VOOR dat je aankomt bij je hotel, huisje of pension, gooi de tank nog eventjes vol. Dan ben je op de terugrit lekker flexibel. Veel benzinepompen in wintersportgebieden zijn vrij klein, kennen beperkte openingstijden en IEDEREEN wil op hetzelfde moment vertrekken. Dus dan is het wel lekker dat je meteen een paar uur door kunt rijden.

Mocht je zelf nog puike wintersporttips hebben, laat het weten! Wie weet zal @nicolasr ze in de Autoblog Podcast voorlezen!!

Fotocredit header: BMW X5 in de sneeuw door @philippebossens via Autoblog Spots!