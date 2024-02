Golf Edition 50 is slappe special voor grote mijlpaal

Dan heb je het vijftigjarige bestaan van één van de belangrijkste auto’s ter wereld, samen met een nieuwe versie ervan, dan verwacht je vuurwerk met een speciale editie. Dat valt tegen.

Een auto zo iconisch en groot als de Volkswagen Kever opvolgen was geen makkelijke taak in de jaren ’70. De auto was inmiddels al een paar decennia oud, maar scoorde met wat updates nog steeds prima. De Volkswagen Golf zou dus een zware taak op zich moeten nemen. De geschiedenis is bekend: de in 1974 gepresenteerde Golf is al acht generaties lang de middenklasser van Volkswagen en er zijn 37 miljoen exemplaren van verkocht.

Edition 50

Oh ja, en 1974 is dit jaar precies 50 jaar geleden. Een mooi jaar dus voor Volkswagen om de Golf facelift te onthullen, want dan is het gelijk een feestjaar om twee redenen voor het merk. Nou is het natuurlijk al ietwat ‘zacht’ nieuws om de Golf VIII facelift te onthullen in plaats van een compleet nieuwe generatie, maar de facelift is ingrijpend genoeg om het toch als vrij groot nieuws te delen. Is het feest voor de speciale Volkswagen Golf Edition 50 groter?

Nou, nee. De Volkswagen Golf Edition 50 is een beetje slappe hap. Het is eigenlijk vooral wat opties die je al op de Golf kon krijgen, maar dan al voor je aangevinkt. Je betaalt dan dus voor de editie en krijgt zaken als LED-lampen, optionele velgen en een paar kleine touches die wél uniek zijn voor de Edition 50. Zo staat er Edition 50 op de instaplijsten, op de B-stijl en op het stuur. En pedalen met geborsteld aluminium afwerking. Toe maar.

Beetje slap, nietwaar? Het is dan ook eigenlijk een soort ‘First Edition’, maar dan vermomd als een feesteditie voor een mijlpaal van je belangrijkste model. Hopelijk komt er dus nog een blubberdikke GTI met de 50 jaars-vieringen of iets dergelijks. De Edition 50 is niet van tevoren gelimiteerd: we verwachten dat je hem gedurende 2024 kan bestellen en daarna niet meer.

Prijzen

Over bestellen gesproken: de aankondiging van de Edition 50 gaat gepaard met de verkoopstart in Duitsland. Daardoor is ook bekend dat de Golf aldaar alles vanaf 27.180 euro gaat kosten, met een vanafprijs van 28.280 euro voor de Variant. Je kan hem daar ook configureren, waar we toch even het volgende over willen zeggen: een wat leuker kleurenpalet had gemogen.

Daarvoor zal je dan de GTI of de R moeten bestellen. De GTI staat er nog niet tussen en de R is nog niet eens onthuld. We verwachten dat de Nederlandse prijzen ook zeer binnenkort op de loer staan.