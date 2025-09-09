Deze populaire Tesla Model 3-killer komt onze kant op

Deze Model 3-rivaal is zo populair dat ‘ie naar Europa komt.

Je zou zeggen dat de wereld helemaal in de ban is van de SUV en een middenklasse sedan steeds kanslozer aan het worden is. Toch valt dat op EV-gebied mee. Tesla scoort nog steeds aardig met de Model 3, BMW’s i4 wist veel kopers te vinden: het loont echt wel om een lager model te hebben. Dat vindt XPeng nu ook: hun Model 3-rivaal komt onze kant op.

XPeng Mona M03

Als je echt je best doet kan je op ’s lands wegen modellen van XPeng spotten. De Model S-rivaal in de vorm van de P7 bestaat hier al een tijdje, maar die loopt niet zo hard. De SUV-variant daarvan, de G9, deed het ietsje beter. Maar de auto die je veruit het meest ziet is de XPeng G6, een Model Y-rivaal. We trekken de parallel met Tesla omdat waarschijnlijk geen toeval is dat elk model van XPeng concurreert met de line-up van de Amerikanen.

Sterker nog: de aankomende auto die met de Model 3 moet concurreren heeft volgens XPeng zelfs zijn naam gekregen door de Model 3. Hij heet Mona M03 (vooral dat laatste deel dus) onder het subgenre van XPeng Made Of New AI. Hij heeft als speerpunt dat het Chinese merk het ding aalglad wist te maken. Om zo tot een Cw-waarde van slechts 0,194 te komen. Ter context: da’s minder dan de Mercedes EQS die dat eveneens als speerpunt had en zelfs minder dan de Volkswagen XL1, waar Piëch kosten noch moeite bespaarde om het een aerodynamisch wonder te maken. En dat in een kleine sedan die gewoon als massaproduct gebouwd wordt.

Dat betekent voor de specs dat de Mona M03 betrekkelijk kleine accu’s heeft (de grootste is 62 kWh) maar daar volgens de Chinese meetmethode wel ruim 600 kilometer ver mee komt. De aangehaalde aalgladde EQS heeft voor zijn 700 kilometer nog steeds een ruim 100 kWh groot accupakket. Niet gek, zo’n Mona.

Europa

De Chinezen lusten er wel pap van: de XPeng Mona M03 is al ruim 115.000 keer verkocht en was in augustus goed voor 40 procent van de totale verkopen van XPeng. Vandaar dat het merk het ook hier gaat proberen. Volgens de CEO genaamd He Xiaopeng (snap je gelijk de naam) komen verschillende modellen van de Mona-serie naar de rest van de wereld. Bovendien is XPeng hard bezig met meer voeten in de aarde krijgen in Europa, vandaar dat er binnenkort een Europees R&D-centrum geopend wordt in München.

In China kost de XPeng Mona M03 omgerekend zo’n 14.300 euro. De Europese prijs zal een stuk hoger liggen, maar om een kans te maken zal je niet te ver boven de 40 mille moeten gaan dezer dagen. (via CarNewsChina)