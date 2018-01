Witte rook: Ford Focus RS heeft een motorprobleem

Veelgehoorde vraag rondom Vaticaanstad dezer dagen: was dat een Ford Focus RS of hebben we een nieuwe paus?

Slecht nieuws uit heet hatchback-land: een van de sterren van het segment blijkt een probleempje te hebben met de motor. Zoals de titel al aangeeft gaat het om de Ford Focus RS. Er gingen al enige tijd geruchten dat de Focus RS zou kampen met bovengemiddeld veel motorproblemen, maar inmiddels is een en ander ook bevestigd. In het Ford-lievende Verenigd Koninkrijk wordt de Focus RS namelijk teruggeroepen voor een gratis inspectie en eventuele reparatie, waarbij eventueel de cilinderkop en koppakking vervangen worden. Enkele auto’s zijn overigens ook al voorzien van een geheel nieuwe motor.

Het balletje ging rollen toen enkele Focus RS-eigenaren op fora opmerkten dat er regelmatig witte rook uit hun auto’s kwam en dat de koelvloeistof wel erg vaak bijgevuld moest worden. Ford geeft officieel geen verklaring voor de problemen, maar toetsenbordridders denken het wel te weten. De voor de hand liggende boosdoener is de koppakking, doch de theorie van de experts is dat de grond van het probleem ligt in het materiaal waaruit de motor vervaardigd is. Dit zou licht vervormen onder invloed van meerdere heat cycles, waardoor de koppakking niet goed sluit. Klinkt vrij ernstig.

Het zou ook verklaren dat de Ford Mustang Ecoboost (rijtest) het probleem niet kent. Hoewel deze namelijk in principe dezelfde motor gebruikt, zijn de legeringen net wat anders samengesteld. Voor de Focus RS zijn deze ‘geupgrade’ om het grotere vermogen aan te kunnen.

We weten nog niet of dit echtpaar en andere RS-klanten ook bij de Nederlandse dealer terecht kunnen om eventuele problemen op te laten lossen. We hebben een lijntje uitgegooid naar Ford Nederland en zullen dit bericht updaten wanneer we een respons ontvangen.