Officieel: Range Rover kondigt SV Coupe aan

Ook Range Rover ziet brood in deze markt.

Mercedes doet goede zaken met de SUV coupé-serie. Ook BMW heeft door de jaren heen het modellengamma steeds verder uit weten te breiden. De SUV-bazen bij Range Rover kunnen natuurlijk niet achterblijven. Het merk werkt dan ook aan een SUV coupé die binnenkort onthuld zal worden.

Jaguar Land Rover maakt dit nieuws bekend door middel van een teaser. Het concern omschrijft de auto als ‘de eerste luxe SUV coupé‘. Special Vehicle Operations (SVO) gaat de auto bouwen. Het uiterlijk van de auto is nog geheim. Middels een teaser krijgen we wel alvast een blik in het interieur.

Vanbinnen is het een Range Rover zoals je van het merk mag verwachten. Vier individuele leren stoelen en een interieur met mooie materialen. Net als de Velar en de gelifte Range Rover Sport, zien we het Touch Pro Duo infotainmentsysteem met twee schermen.

In aanloop naar maart krijgen we ongetwijfeld meer te horen en te zien over de nieuwe Range Rover kondigt SV Coupe. Wel is bekend dat de auto in een gelimiteerde oplage van 999 stuks zal worden gebouwd. De onthulling is over een goede zes weken in Genève.