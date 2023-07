Woede! Max Verstappen ramt concurrent bewust van de baan

Max Verstappen channelt zijn innerlijke Jos Verstappen en ramt een concurrent bewust van de baan!

Max Verstappen is natuurlijk een toffe peer. Recht voor zijn raap en geen griezelig gemanipuleer achter ruggen om. Als Max een probleem met je heeft, dan laat hij je dat weten. Vervolgens volgt een korte interactie en is het klaar. Een man een man, een woord een woord. De wereld zou een betere plaats zijn met allemaal Max Verstappens erin.

Toch is de Nederlander natuurlijk ook niet foutloos. Soms verliest hij zichzelf nog wel eens in woede als hem onrecht wordt aangedaan. Zoals toen Ocon hem van de baan kegelde in Brazilië bij een poging zichzelf van een ronde achterstand te ontdoen. Max gaf de knoflookpeller een duw. Dat was wel begrijpelijk, maar mag natuurlijk niet.

Cynici zeggen dan dat er een randje Jos Verstappen doorkomt. Vader Verstappen is in principe van hetzelfde hout gesneden, maar is daarin af en toe ook veel te ver gegaan. En ja, dat is gewoon, niet chique. Max heeft nu weer zo’n Jos-momentje gehad, want in een SIM-race, heeft hij bewust een concurrent keihard van de baan getorpedeerd.

Max neemt SIM-racen zoals bekend heel serieus, eigenlijk net zo serieus als echt racen. Met team Redline is hij in zijn vrije tijd vaak in de weer om keihard digitaal gas te geven. Dit weekend reed hij zodoende virtueel op Spa Francorchamps in The Golden Toast GP.

Dat ging, zoals altijd, ordentelijk. Max reed rond op P3 terwijl de andere auto van Team Redline de race aanvoerde. Totdat de Duitser die op P4 rondreed het gevecht zocht met Max. In de bus stop chicane kwam het al tot het nodige geduw en getrek, waarna Max een tikkie op de achterkant kreeg bij het aanremmen van La Source. Max schoot daardoor rechtdoor…tegen de andere auto van Team Redline aan.

En toen werd het rood voor de ogen en namen de genen van Jos de zaak over. Verstappen sneed na het Kemmel Straight als een speer de rechts-links-rechts combinatie af. De commentatoren (want die zijn er tegenwoordig gewoon bij serieus virtueel racen), hadden toen al in de gaten wat er ging gebeuren.

En jawel, Max reed de vermaledijde Duitser die hem een tikje gaf, vol op de bumper. Deze viel daardoor uit. Max kon door, maar is gediskwalificeerd. Kijk, dit is waarom Helmut Marko zo houdt van onze held. De Oostenrijker houdt wel van ‘een randje‘. Maar ja, voor Max zelf is het niet zo’n handige actie. Niet dat hij daarom zal malen, uiteraard.

Enfin, zo lang het bij virtueel geweld in de hitte van het moment blijft, kunnen we het wel door de vingers zien. Toch? Of kijk je neer op Verstappens tokkie-mentaliteit om jezelf beter te voelen dan de rest? Laat het weten, in de comments!