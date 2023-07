Autoblog Spot van de Week: Koenigsegg CC850

Deze Koenigsegg CC850 is waarschijnlijk nog de enige op de wereld en hij stond gewoon bij een Van der Valk-hotel.

In Nederland rijden er aardig wat dikke bakken rond, tot aan hypercars toe, maar een Koenigsegg zit daar niet tussen. Er heeft er ooit eentje op Nederlands kenteken gestaan, maar die is helaas geëxporteerd. De kans dat je in ons land een Koenigsegg tegenkomt is dus aardig klein.

Toch had @justawheelchairguy het geluk om er eentje te spotten, en niet zomaar eentje. Iedere Koenigsegg is natuurlijk bijzonder, maar dit is de gloednieuwe CC850. Die wordt nog niet geleverd aan klanten, dus het zou zomaar kunnen dat dit momenteel het enige exemplaar is.

De CC850 was vorig jaar een grote verrassing van Koenigsegg. Waar hun auto’s steeds extravaganter en heftiger werden ging deze auto qua design weer terug naar de roots. Dat niet alleen: de CC850 kreeg ook een handbak. In een auto met een 1.185 pk.

We moeten er meteen bij zeggen: de handbak is stiekem geen echte handbak. Het is in feite een automaat die je handmatig kunt bedienen, met koppeling en al. Het zou daarom in alle opzichten aan moeten voelen als een echte handbak, alleen kun je ook overschakelen op een automatische stand.

De Koenigsegg CC850 is dus een unieke hypercar, die deze week gewoon op een willekeurige parkeerplaats in Nederland te spotten was. Dat was uiteraard niet de eindbestemming. Deze Koenigsegg was op doorreis naar Goodwood, waar de auto op dit moment staat te shinen.

De keuze voor de Spot van de Week was deze keer dus heel makkelijk. Deze Koenigsegg CC850 is ook meteen een van de beste spots van het jaar. Veelspotter @justawheelchairguy was dus weer eens op het juiste moment op de juiste plaats.

Volgende week zondag kunnen jullie weer rekenen op een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook iets leuks, speciaals en/of opvallends tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

PS: Als je iets op vakantie gespot hebt maak je ook nog kans op een Autoblog-strandlaken. Vermeld dan even de hashtag #vakantiespot2023 in de beschrijving van je upload. De beste vakantiespots worden gebundeld in een artikel!

Check alle foto’s van deze Koenigsegg op Autoblog Spots!