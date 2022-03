Enorme prijsstijging EV’s na prijsexplosie nikkel

Er zal een enorme prijsstijging voor EV’s komen als de nikkelprijzen worden doorberekend aan de klant.

Met de extreem hoge brandstofprijzen én de hoge belastingen op auto’s met een verbrandingsmotor, zul je je moeten afvragen of je nog wel zo’n auto wil hebben. Mede dankzij de inflatie en de chiptekorten zijn zelfs heel erg modale auto’s heel erg duur. Kijk maar dit artikel van collega @bart: zelfs de goedkoopste auto van Nederland in 2022 kost een vermogen.

Dus waarom niet allemaal overstappen naar een elektrische auto? In een EV kun je meewarig toekijken hoe de brandstofprijzen telkens verder stijgen. Hooguit voor een iets te taai lauwwarm saucijzenbroodje zul je nog naar de pomp moeten.

Enorme prijsstijging voor EV’s

Maar elektrische auto’s gaan ook rap heel veel duurder worden. Dat meldt HLN. Dat komt door de kosten van de grondstoffen. Op de metalenbeurs in Londen is het nu niet meer mogelijk om te handelen in nikkel. De prijs van Nikkel is namelijk in twee dagen met 250 procent gestegen. De prijs is nu 100.000 dollar per ton.

Dat komt uiteraard mede door de invasie van Rusland in Oekraïne. De oorlog zorgt ervoor dat veel landen niet meer Rusland handel willen drijven, op een paar pittoreske landjes als Venezuela, Cuba en Noord-Korea. Het is overigens niet zo dat het enkel en alleen door de oorlog komt. In Rusland wordt ‘maar; 7 procent van alle nikkel geproduceerd. De prijs van nikkel was daarvoor ook al flink aan het stijgen. Sinds het begin van dit jaar is de prijs namelijk met 76% omhoog gegaan. Oef.

Iedereen moet elektrisch

Niet alleen de oorlog en uitwassen van het coronavirus helpen mee, ook het feit dat we wel aan de EV zullen moeten gaan. In Noorwegen komt het eerste verbod op de verkoop van de verbrandingsmotor in 2025. In veel andere landen is die datum 2030 of 2035. Het zorgt er in elk geval voor dat fabrikanten enorm snel inzetten op de EV. Het is de meest voor de hand liggende oplossing om auto’s te kunnen verkopen.

Het grotse nadeel van alle EV’s is niet zozeer het feit dat je niets hoort, maar de accu’s. Die accu’s hebben een lage energiedichtheid, dus je moet enorm veel accu’s meetorsen voor een beetje range. Daarbij zijn de accu’s ook nog eens enorm loodzwaar. En nu door de bizarre prijsstijgen worden ze ook nog eens veel duurder.

Met aan @Jantje_555 voor de tip!