Zou jij een EV kopen als je hem binnen 5 minuten kon opladen?

Echt snelladen betekent blijkbaar veel meer auto’s verkopen
Twintig minuten duimendraaien bij een laadstation? Daar zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten. Toch is het de realiteit voor de gemiddelde EV-eigenaar op dit moment. De vraag is alleen voor hoelang nog, want de ontwikkelingen gaan in rap tempo door en de laadtijden dalen daardoor maandelijks met minuten.
De Chinese autobouwer BYD trekt daarmee de meeste aandacht, want die introduceerde onlangs de ‘Flash Charger’. Een echte snellader waarmee een BYD met de nieuwe Blade Battery 2.0 binnen vijf minuten volledig opgeladen kan worden met een maximale laadsnelheid van 1.500 kW.
Magische cijfers
Blijkbaar zijn die vijf minuten en 1.500 kW de magische getallen die nodig zijn om de EV-twijfelaar toch over de drempel van de elektrische autodealer te lokken. Uit berichten op Chinese sociale media valt te leren dat het inmiddels storm loopt bij dealers van BYD. De drukte in de showrooms zou inmiddels zo erg zijn dat de werknemers de aanvragen voor testritten niet eens aankunnen en dat de rijen tot buiten de deur vormen.
En dat is opmerkelijk, want de meest recente cijfers tonen juist aan dat China de grootste EV-bouwer ter wereld de rug had toegekeerd. Op eigen bodem verkocht BYD in de eerste twee maanden van dit jaar 41 procent minder dan een jaar eerder, terwijl de export met 50 procent toenam.
Afkijken bij Tesla
De strategische aanpak die BYD uitvoert, met plannen voor ruim 20.000 Flash Chargers in heel China en uitbreiding daarbuiten (ook in Europa) lijkt daarmee nu al vruchten af te werken. Grappig genoeg is dit precies wat Tesla in de begindagen ook deed met de Superchargers. Mensen kozen destijds juist voor een Muskmobiel, omdat de laadinfrastructuur op orde was en de laadsnelheden hoger lagen dan het gemiddelde.
De vraag is nu alleen: zou jij een BYD of andere EV overwegen als je deze binnen vijf minuten kan opladen, of blijf je nog steeds liever binnen drie minuten je tank volgooien?
Reacties
ericc zegt
Om de vraag te beantwoorden uit de titel. Neen!
Robert zegt
Om de vraag te beantwoorden uit de titel. Ja!
Ik heb er alleen het budget nog niet voor…
bevano zegt
Ik rijdt al een paar jaar volledig elektrisch. Skoda Enyaq RS 80 Edition en bewust de keuze gemaakt daarvoor. (ook bewust Europees en niet Chinees)
Snel laden komt voornamelijk voor bij vakanties en soms bij lange ritten in de winter. In de zomer rijd je al snel >100Km verder.
Zelf geen last van het lange (~30 min) snel laden, op vakantie heerlijk om die pauze’s te hebben en in Nederland met werkdagen aan de snel lader: ook dan vermaak ik me wel. Het is een mindset zeg ik altijd,
Laatst een maand niet voorbereid met laden maar gaan rijden met wat erin zit… dat was niet zo’n succes dan maak je vaker gebruik van snel laden en is het minder relaxt.
Toch zou ik graag sneller willen laden maar dat hoeft geen 5 minuten te zijn, het is echt heerlijk om een aantal minuten in de auto te relaxen, iemand te bellen of iemand met een andere EV te spreken, administratie bij te werken of gewoon een spelletje te spelen op de infotainment 😉
gregorius zegt
5 of 15 minuten maakt me ook niet heel veel uit.
Het is voor mij belangrijker dat die auto een beetje normaal is.
Dat elektrische vind ik prima. De Chinezen laten zien dat je prima al een 800v structuur erin kunnen zetten en relatief betrouwbaar 600pk op 4×4 kunnen doen. In sommige auto’s rijdt het prima.
Alleen waarom moet die auto’s zo lelijk zijn? En waarom mag ik geen knopjes in mijn auto?
b00st zegt
Etron GT? Knopjes, pk’s genoeg, en ik vind het de mooiste EV (smaken en kleuren…), 2de hands prima betaalbaar ondertussen (als in, zelfde prijsklasse als een nieuwe Model Y). Wel geen ruimtewonder.
THSD zegt
Mits het een solid state accu is wel ja.
ty5550 zegt
“Twintig minuten duimendraaien bij een laadstation? Daar zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten.”
Op vakantie moet je laden als je al een paar uur hebt gereden. Persoonlijk kan ik na een paar uur rijden wel een pauze appreciëren om even de benen te strekken, een sanitaire stop te doen en occasioneel iets te eten/drinken. Laadtijden van 5 minuten willen dan zeggen dat je de auto moet gaan verzetten na 5 minuten omdat je anders een laadplaats blokkeert als je het een beetje hoffelijk wilt houden en het eigelijk de moeite niet is de auto te verlaten waardoor je al half gedwongen wordt in de auto te wachten.
Heb je geen laadpaal thuis en kan je om de 1 of andere reden ook gaan ac laadpaal gebruiken, dan kan de situatie anders zijn.
b00st zegt
Klopt helemaal. Heb het nooit als nadeel ervaren om op vakantieritten te laden. Voor de EV periode stopten we even lang/veel, alleen ging de rest dan alvast naar binnen en kwam papa 5 à 10min later. Als ik alleen ben met de (jonge) kinderen spaar ik zelfs tijd uit, waar ik vroeger eerst moest tanken, auto parkeren, en dan pas beginnen aan de sanitaire stops enz is het nu inpluggen en weg.
321lambo zegt
Laatst van Hamburg terug naar België gereden. Een bijna lege autostrade met de Q4 40 (begrenst op 160). Was om de 1u10m aan de lade voor 25m. Dan begint het toch de keel te hangen dat je telkens zo’n lader moet zoeken en moet wachten.
Oh wee als je een dakoffer gaat monteren of iets wilt trekken, dan is het helemaal treurig, dus ja, van mij mag dat laden gerust een pak sneller!
ty5550 zegt
Fair point, al is om het uur moeten laden wel extreem snel
b00st zegt
Zelfs al kan je op 5min laden, lijkt me elke 1u10min moeten stoppen nog altijd treurig. Das echt erg snel. Wat was het verbruik dan?
70min aan 160 (max, gemiddelde zal wel lager hebben gelegen) = 186km
Stel dat je 70% laad (van 10 naar 80%) = 54kwh
Das een gemiddeld verbruik van 29kwh?!
georgieporgy zegt
Ik ben vanuit mijn woonplaats Budel naar Freiburg im Breisgau gereden en de eerste en enige laadstop met mijn BMW i4 was na 368 km en na 3 uur en 18 min gereden te hebben om vervolgens nog eens 186 km af te leggen in 1 uur en 57 minuten tot ik op plaats bestemming was. Ik vind 20 minuutjes laden onderweg geen enkel probleem om ruim 550 km af te leggen.
erik64 zegt
Nee…..En waarom.
Sinds een tijdje als 2e auto een Alfa GTV met die heerlijke Busso V6 en als ik dat geluid hoor en dan het geluid van die stofzuigers weet ik weer dat ik de juiste keus heb gemaakt. Kortom het boeit mij niet dat de benzine prijzen hoog zijn, dat heerlijke geluid van die V6 doet alles weer vergeten.
petroldrinker zegt
Het is 1 van mijn grootste haat punten wel die ge-elimineerd word zo, maar het gebrek aan motorgeluid is nog altijd de grootste reden om er niet 1 te willen (maar toch soms met schuinoog naar kijk om meer geld over te kunnen houden voor V8-en ernaast)
georgieporgy zegt
Tja het geluid van de gemiddelde Nederlandse auto is niet zo bijzonder van de 3 en 4 cilinder motortjes waar het merendeel van het wagenpark is uitgerust. Ik vind het dan wel weer prachtig dat er een Maserati met 4 brullende uitlaten in het dorp voor je zit en dat hij als hij net de bebouwde kom uitrijdt en dan vol op het gas gaat en met een hoop gebrul en geknetter vertrekt maar dat je hem dan moeiteloos of hij aan een touw hangt hem kunt volgen met een elektrisch i4 tje en dat zonder enige aarzeling ,gebrul of geknetter . Het gaat zo moeiteloos , gewoon direct dat volle koppel en geen schakelonderbrekingen in één keer dóór. Heerlijk voelt dat. :)
FrLW68 zegt
Antwoord: Nee.
Maar.. zou ik een EV kopen als die een zware caravan kan trekken en het verbruik dan alsnog mee valt, en ik de caravan niet hoef af te koppelen als ik bij een laadstation sta aan de Route du Soleil en ik binnen 5 minuten kan opladen,…dan zeg ik ja.
tjorque zegt
Ja, als:
– ik voldoende auto (ruimte!) krijg voor m’n geld
– het geen geopolitiek wapen is
– geproduceerd is in menswaardige omstandigheden
– een break of mpv is waarvan ik geen oogkanker krijg
– hij een trekhaak heeft.
– geen overbodige onzin heeft. Het hoeft geen cinemazaal of lunapark te zijn. Ik kan bijvoorbeeld ook nog steeds zelf een kofferklep bedienen, dat hoeft echt niet automatisch.
Dat snelladen is leuk maar eigenlijk voor mij geen must als de range goed zit. Bovenstaande punten wel.
Ah ja en V2H zou ik ook wel leuk vinden. Een grotere thuisbatterij kan ik ook wel gebruiken.
Jurgen zegt
Simpel antwoord voor mij persoonlijk, nee, ik rijd auto omdat ik geniet van de techniek van mijn 6 in lijn met bijbehorend geluid, normaal dashboard met knopjes voor de meeste functies, de dashboards van na 2021 spreken mij sowieso niet aan met die grote touch screens, dus ook geen nieuwe benzine auto komt er hier in.
Noem me maar ouderwets, maar de knopjes komen vanzelf terug.
DeWitteCondor zegt
Ja, maar dat is niet de enige voorwaarde. Normale afschrijving, solid state, lange garantie, 700 km bruikbare range, fysieke knopjes, geen Hotwheels design, geen overkill aan schermen, fatsoenlijke ruimte, geen bizar crossover geval met de ruimte van een hatchback, geproduceerd met respect voor mens en milieu en niet uit China zijn ook eisen. Dat is een hele lijst, maar tot voor kort waren de meeste redelijk vanzelfsprekend. Dat is nu helaas wel anders.
jaso013 zegt
Ik zou een EV kopen als je fatsoenlijke range overhoudt bij het trekken van een caravan en dat je overal makkelijk mét aanhanger kunt laden in Europa. Dat én als de prijs van een beetje fatsoenlijke ruime 2dehands gezinsEV onder de 20K schiet zodat mensen met een normale bankrekening het ook kunnen betalen. Ow én als ze eenduidige laadtarieven eens gaan regelen in de EU of in ieder geval in NL.