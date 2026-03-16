Zou jij een EV kopen als je hem binnen 5 minuten kon opladen?

Echt snelladen betekent blijkbaar veel meer auto’s verkopen

Twintig minuten duimendraaien bij een laadstation? Daar zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten. Toch is het de realiteit voor de gemiddelde EV-eigenaar op dit moment. De vraag is alleen voor hoelang nog, want de ontwikkelingen gaan in rap tempo door en de laadtijden dalen daardoor maandelijks met minuten.

De Chinese autobouwer BYD trekt daarmee de meeste aandacht, want die introduceerde onlangs de ‘Flash Charger’. Een echte snellader waarmee een BYD met de nieuwe Blade Battery 2.0 binnen vijf minuten volledig opgeladen kan worden met een maximale laadsnelheid van 1.500 kW.

Magische cijfers

Blijkbaar zijn die vijf minuten en 1.500 kW de magische getallen die nodig zijn om de EV-twijfelaar toch over de drempel van de elektrische autodealer te lokken. Uit berichten op Chinese sociale media valt te leren dat het inmiddels storm loopt bij dealers van BYD. De drukte in de showrooms zou inmiddels zo erg zijn dat de werknemers de aanvragen voor testritten niet eens aankunnen en dat de rijen tot buiten de deur vormen.

En dat is opmerkelijk, want de meest recente cijfers tonen juist aan dat China de grootste EV-bouwer ter wereld de rug had toegekeerd. Op eigen bodem verkocht BYD in de eerste twee maanden van dit jaar 41 procent minder dan een jaar eerder, terwijl de export met 50 procent toenam.

Afkijken bij Tesla

De strategische aanpak die BYD uitvoert, met plannen voor ruim 20.000 Flash Chargers in heel China en uitbreiding daarbuiten (ook in Europa) lijkt daarmee nu al vruchten af te werken. Grappig genoeg is dit precies wat Tesla in de begindagen ook deed met de Superchargers. Mensen kozen destijds juist voor een Muskmobiel, omdat de laadinfrastructuur op orde was en de laadsnelheden hoger lagen dan het gemiddelde.

De vraag is nu alleen: zou jij een BYD of andere EV overwegen als je deze binnen vijf minuten kan opladen, of blijf je nog steeds liever binnen drie minuten je tank volgooien?