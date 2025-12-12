‘Gratis parkeren, meer laadplekken en minder regels voor kleine ‘Made in Europe’ EV’s

Als het aan Brussel ligt, worden kleine Europese EV’s straks 10 jaar lang voorgetrokken om de Chinese concurrentie voor te blijven.

Na de enorme golf aan elektrische auto’s die vooral erg zwaar en erg groot waren, is het tij gekeerd. We worden we overspoeld met kleinere, lichtere en betaalbaardere EV’s. Iets wat de EU als positieve ontwikkeling zien en daarom graag wil aanzwengelen met een voorkeursbehandeling voor dit soort karretjes.

“Made in Europe” en maximaal 1.500 kg

In Brussel zou gesproken worden over onder andere privileges zoals speciale parkeerplekken, exclusieve laadpalen, minder regeldruk en andere subsidies voor degenen die besluiten om een kleine Europese EV te kopen. Enige eis is dat de elektrische kar minder dan 1.500 kilo weegt, meldt The Financial Times op basis van ingewijden.

Aan de fabrikanten is ook gedacht. Kleinere EV’s die in Europa van de band rollen, worden de aankomende tien jaar vrijgesteld van de aankomende en steeds strenger wordende veiligheidsregels. Ook is de Euro 7 emmissie standaard niet van toepassing. Hierdoor zouden de fabrikanten dit soort kleinere EV’s goedkoper kunnen produceren, waardoor ze ook beter de concurrentie met Chinese merken aankunnen.

Auto-lobby trekt al ten strijde

Hoewel de plannen nog niet vastliggen, trekken autofabrikanten achter de schermen al aan de lobbybel. Er wordt volgens de FT nogal gesteggeld over het gewichtslimiet van 1.500 kg. De classificatie van de kleine ‘Made in Europe’ EV zou volgens fabrikanten bij voorbaat al ruimer opgesteld moeten worden. De Golf zou er bijvoorbeeld als model in moeten passen.

Tegelijk lijkt het erop dat daarmee het idee van de EU, wat losjes gebaseerd is op het Japanse Kei-car concept, voorbij gestreefd wordt. Desalniettemin is het wel een handreiking in de hele discussie die nu gaande is over het wel of niet of uitstellen van het verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor per 2035. Daarover wil de EU op zeventien december een definitief ei leggen.