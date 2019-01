Word chaffeur van de Wienermobile en berijd deze meterslange worst

Pardon?

Wie zich voor de jaarwisseling had voorgenomen in 2019 een nieuwe carrière te starten, vindt wellicht inspiratie bij het zien van deze advertentie. Oscar Mayer, een Amerikaans bedrijf dat al ruim een eeuw vleesproducten maakt, is namelijk op zoek naar een nieuwe voltijd-bestuurder van zijn legendarische worstmobiel, ofwel de ‘Wienermobile‘.

Het besturen van een meer dan acht meter lang worstenbroodje klinkt op zich al niet als de meest eenvoudige taak op aarde, maar de functie van “hotdogger” is nog gecompliceerder dan verwacht. Althans, dit blijkt uit de vacature. In het bericht schrijft het bedrijf namelijk dat sollicitanten over een uitgebreide reeks vaardigheden moeten beschikken. Niet alleen moet de ideale kandidaat vriendelijk, avontuurlijk en grenzeloos enthousiast zijn, tegelijkertijd moet de toekomstig werknemer niet bang zijn om de nodige PR-activiteiten uit te voeren. De hotdogger mag bijvoorbeeld, van top tot teen gehuld in vlezig kostuum, op televisie, radio en in kranten verschijnen.

Wanneer de kandidaat zijn saus niet over allerlei nationale schermen hoeft te smeren, mag hij/zij rondrijden in de Wienermobile. Oscar Mayer presenteert de specificaties van zijn statige vleesdolk niet op een bord, maar wel is bekend dat de wagen halverwege het vorige decennium gebaseerd was op het chassis van een RAM 1500. De daarbij behorende krachtbron is een 5,2-liter V8. Smaakvol.