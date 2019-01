Red Bull miljoenen euro’s armer door regelwijziging

Ocharme.

Red Bull doet ieder jaar keihard zijn best om de beste auto van het veld neer te zetten, omdat het niet de beste motor van het veld heeft en het daarvoor dus dient te compenseren. Aan het einde van 2018 leek het team deze doelstelling te hebben bereikt. Dit betekent echter niet dat het ze komend seizoen gemakkelijker af zal gaan. Integendeel, door wijzigingen aan de aerodynamische regels hebben de teams deze winter weer harder dan ooit moeten werken. Helmut Marko, adviseur voor de renstal van Max Verstappen, heeft nu bekendgemaakt dat zijn team hiervoor flink heeft moeten investeren.

In een gesprek met Motorsport.com heeft de voormalig Formule 1-coureur het een en ander uit de boeken gedaan over de ontwikkelingen aan de auto. Hierin komt onder andere naar voren hoe de regelwijzigingen effect hebben op de wagen.

Volgens Marko zullen de regelwijzigingen weinig gevolgen hebben voor de kwaliteit van het racen. Ondanks het feit dat de Formule 1-auto’s voortaan kleinere en minder gecompliceerde vleugels hebben, is uit simulaties gebleken dat ze qua aerodynamische prestaties al op het niveau van halverwege 2018 zitten.

“We have the same [aerodynamic] data as last summer. By the time we get to Melbourne we’ll probably be better than that.”