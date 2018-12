Tesla klaagt ex-medewerker aan voor 167 miljoen dollar

De 'saboteur' komt er niet zo gemakkelijk vanaf.

Afgelopen zomer maakte de Amerikaanse autofabrikant Tesla bekend dat een ex-medewerker de boel aan het besodemieteren was. Deze saboteur of klokkenluider heeft nu een enorme aanklacht aan zijn broek hangen. Martin Tripp, zoals de ex-medewerker heet, deelde bedrijfsinformatie met derde partijen en maakte valse beschuldigingen jegens Tesla tegenover journalisten.

In de aanklacht van Tesla staat opgesteld staat Tripp ‘gigabytes’ aan informatie heeft gestolen. De autobouwer zegt 167 miljoen dollar bedrijfsschade te hebben geleden en wil dat Tripp dit bedrag gaat ophoesten. Robert D. Mitchell, advocaat, omschrijft de aanklacht van Tesla als absurd. Meissner Associates vertegenwoordigde Tripp voorheen, maar op dit moment heeft de klokkenluider helemaal geen advocaat.

Het is dan ook maar de vraag hoe Tripp zich straks gaat verdedigen tegenover de rechter in deze zaak. Mocht de rechter meegaan in de eis van Tesla, dan heeft de ex-medewerker nog een serieus probleem ook. Tripp was proces engineer bij Tesla, maar verdiende daar geen miljoenen mee. Waar hij 167 miljoen dollar moet vandaan toveren is nog maar de vraag. Het is afwachten wanneer de zaak zich gaat voordoen bij de rechter, mocht het daadwerkelijk zover komen. (via CNBC)