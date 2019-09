Word de nieuwe picknick-koning met Ford

Multibeam-verlichting maar dan anders.

Je moet er maar op komen. Sommige ideetjes in auto’s zijn apart, maar wel uniek. Een bekend voorbeeld is de vorige generatie Skoda Superb. Bij twijfel of een sedan of hatchback beter is, heb je bij de grote Tsjechische sedan de keuze. De achterklep scharniert onderaan de achterruit als een sedan, maar indien gewenst kun je met een andere hendel scharnieren bovenaan de achterruit. Niemand heeft dit idee tot dusver gekopieerd en wij vragen ons ook een beetje af op welke vraag dit het antwoord was, aangezien het de kofferruimte potentieel eerder verkleint dan vergroot.

Anyway, het volgende antwoord op een vraag die wij ons niet kunnen voorstellen komt van Ford. Via patents.google.com (gelinkt aan het officiele USPTO, het patentbureau in de VS) vinden we een oplossing om een beamer te verwerken in de kofferruimte. Zo kan je je favoriete series/filmpjes projecteren door je kofferbak open te zetten. Hieronder zie je een schematische afbeelding van hoe het werkt:

Het idee en de uitvoering lijkt zo op papier heel eenvoudig. In de kofferbak zit de projector, die beamt de stralen richting een scherm. Wij vragen ons alleen af wie een mega groot stuk canvas standaard achterin zijn auto heeft liggen, naast de vraag wie er behoefte heeft aan video’s kijken op een groot scherm vanuit je auto. Of waar je het doek zou moeten ophangen, of waar je überhaupt in het wild naast je auto zit. We zien een Ford Edge en een Ford Kuga op de tekeningen, wel van de vorige generatie. Of dit puur ter illustratie is of dat dit betekent dat deze twee auto’s de optie krijgen, weten we nog niet.

Een vrij bizarre optie dus, waarvoor het handig is moet uit de praktijk blijken. Een grappig idee is het wel, dat moeten we ze meegeven.