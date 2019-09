Dit valt ons op aan de Porsche Taycan-configurator

Alsof het een videogame is.

Groot nieuws: vanaf nu kan je volledig elektrisch Porsche rijden. De Taycan weet de tongen nu al los te maken, oftewel: de meningen zijn nu al flink verdeeld. Deels natuurlijk omdat Porsche al sinds de conceptfase Tesla loopt te bashen, terwijl de productieversie all things considered niet eens zo veel interessanter lijkt op papier. De aandrijflijn moet het één en ander goedmaken, met de dubieus naamgegeven Turbo S als topmodel. Deze zal van 0-100 sprinten in 2,8 seconden met dank aan 761 pk(!). Bij de onthulling konden we al de vanafprijzen van de Turbo (157.100 euro) en Turbo S (191.000 euro) melden, maar daar kun je natuurlijk ver overheen bieden met een lading opties.

Om die opties overzichtelijk te maken heb je configurators. Lekker spelen met een interactieve visualisatie waarin je een auto die je toch niet gaat kopen vol gooit met opties die je toch niet gaat kiezen. Meestal duurt het lanceren hiervan even, maar Porsche heeft die van de Taycan nu al wereldwijd live staan. Dit zou een ‘Porsche lanceert Taycan-configurator’-artikel worden, maar de configurator is interessanter dan je denkt. Niet alleen de opties die je kunt kiezen, ook hóe je ze kiest.

360° modus

Het interactieve deel van de configurator moet vloeiend lopen. Zo krijg je een hoge kwaliteit set afbeeldingen, maar als je van standaard wit naar een keuze als Mamba Green Metallic springt, dan verandert de auto op je scherm van kleur. Dat is één optie. Optie twee is een pagina uit het boekje van Genesis, waar de Taycan als een soort videospel in 3D-vorm op je beeld komt te staan. Deze zogeheten 360° modus ziet er gelikt uit, werkt soepel en snel voor zowel het interieur als het exterieur. Daar stopt het niet bij: met de animatiemodus kun je de lampen aanzetten, deuren opendoen, wielen sturen, et cetera. Erg gaaf, we raden je aan om ermee te spelen.

Lakkleuren

De kleuren die standaard aanwezig zijn in de Taycan-configurator zijn wit en zwart (standaard zonder pareleffect/metallic et cetera), Carrarawit metallic, diepzwart metallic, dolomietzilver metallic, Gentiaanblauw metallic, IJsblauw metallic, Mambagroen metallic en Karmijnrood. Vooral hele zakelijke kleuren, met kleuren als ijsblauw, Mambagroen en Karmijnrood als ietsje uitwijkende keuzes. Niet slecht, maar we hopen eigenlijk ook ooit nog eens de PTS-catalogus te mogen openen voor de Taycan. Zodat je hem in geweldige kleuren als onderstaande PTS Firesand Metallic kan meenemen.

Velgen

Bij de velgen vinden we een paar opvallende zaken. Ten eerste: de goedkopere Taycan Turbo heeft meer velgenkeuzes dan de Taycan Turbo S. De velgen zoals de blauwe op de eerste persfoto’s bijvoorbeeld, die kunnen alleen op de reguliere Turbo. Deze zijn 20 inch groot en hebben een aantal spaken dichtgeplakt, wat de luchtstroom verbetert. De andere keuze die exclusief is voor de Taycan Turbo is een eveneens 20 inch grote set, die wij overigens ten zeerste afraden op visueel gebied. Ook hier zal door het grote dichte deel de luchtstroom goed zijn, maar goed. Oordeel zelf.

Interessanter vinden wij de andere drie keuzes, alle drie 21 inch groot. Dit zijn de enige opties op de Taycan Turbo S, waarmee de topversie enkel op 21 inch kan rollen. De drie velgen in kwestie zijn de volgende: optie één is wielen die ‘Taycan Exclusive Design’ heten. De duurste hebben koolstofvezel ‘blades’, waardoor het lijkt alsof de velg uit dunne aluminium spaken bestaat. Op wit of zwart erg fraai.

De andere twee keuzes zijn interessanter. We beginnen met het velgontwerp ‘Mission E Design’. Zoals de naam al zegt, dit zijn de velgen geïnspireerd op de Mission E, de conceptversie van de Taycan. Tevens de wielen waarmee de Turbo S op de persplaten te zien was. In de basis gaat het om een vijfspaaks velg, zoals je al kon zien was de rand van de velg in het wit, zoals de carrosserie. En ja, indien je een andere kleur wenst, kunnen die velgen ook in die kleur gespoten worden. Niet perse onze keuze, maar het heeft wel iets.

Zoals gezegd is het in basis een vijfspaaks velg. Daarom kun je ook kiezen om de velg in één kleur te krijgen. Dat is of zwart, of hoogglans zwart, of donkergrijs, of wat wij interessant vinden: aurum. Deze goudachtige kleur werkt wat ons betreft alleen bij zwart of donkerblauw, maar eerlijk: het is niet verkeerd.

Hoe anders is dat bij het derde velgontwerp: ook Taycan Exclusive, maar dan niet met de ‘blades’ in carbon maar ook de lakkleur (artikelfoto) en de bovengenoemde grijs/zwarttinten en aurum. Dat kun je er juist enorm fout uit laten zien, getuige de foto bovenaan het artikel en onderstaande.

Interieur en divers

Het interieur kon ook al op een lading controverse rekenen. We wisten al dat er sprake was van veel scherm, striptentverlichting en verder een poging om het als klassiek Porsche neer te zetten, nu kun je ook de opties zien. Wat betreft materialen heb je de keuze uit leer, textiel (Porsche noemt het High Tex) en Clubleder. Dat laatste lijkt geperforeerd leer te zijn. Qua kleuren is er zwart en grijs, volledig truffelbruin en half wit, met een keuze uit half rood. Een hoop verschillende looks voor het interieur.

Standaard is de klokkenwinkel van de Taycan een groot scherm, waar ze nog van hebben geprobeerd de vijf klassieke Porsche-klokken in te verwerken. Infotainmentbediening gaat in Audi-stijl met een dubbel touchscreen, daar niks nieuw. Wel nieuw is een optie in de Taycan die ook al op aandacht kon rekenen: het touchscreen voor de passagier. Wij begrijpen niet echt wat je moet met drie touchscreens, maar goed, het is de toekomst. Kennelijk.

Op de reguliere Turbo kun je nog kiezen voor vierwielbesturing, de Turbo S heeft dit standaard. Op beide versies mag je nog bijbetalen voor PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control), en keramische remmen. Ook kun je de Taycan Turbo krijgen met Sport Chrono-pakket, op de Turbo S zit dit al standaard. Over Chrono gesproken: het centraal geplaatste klokje zit altijd in de Taycan.

Oeps!

Dan één laatste nieuwe optie in de configurator die wij hilarisch vinden. Een hele logische optie voor het arsenaal benzineauto’s wat Porsche aanbiedt: een sample van het motorgeluid. Deze debuteert in de Taycan. Er is één dingetje: de Taycan heeft helemaal geen uitlaten en wat je hoort is dan ook de welbekende en niet onderscheidende elektro-zoem. Kennelijk wordt dit geluid iets aangedikt met het optionele ‘Porsche Electric Sport Sound’, maar echt goed gaat het niet klinken. We hebben het gecheckt: je kan de samples niet luisteren in andere configurators. Alleen in de Taycan. Hmm.

Enfin, opties zat dus in de nieuwe elektrische Porsche. Vreemde kleurencombinaties, opvallende opties, leuke primeurtjes en een compleet nieuwe filosofie van Porsche. Als PTS wordt toegevoegd zijn wij verplicht om een hele slechte woordgrap te maken: alles kan, koffiekan, Taycan.