EV’s worden steeds goedkoper, toch koopt bijna niemand er een

Da’s wel gek, toch? Dat EV’s steeds goedkoper worden, maar dat bijna niemand er eentje koopt.

Dat elektrisch rijden gaat nog eens groot worden. Of we nou willen of niet, want dankzij allerhande regels mogen we over een jaar of 10 alleen nog maar nieuwe auto’s kopen die geen plofmotor meer hebben. En da’s dus al best snel.

Dus zou je denken dat er nu al steeds meer EV’s verkocht zouden moeten worden, maar dat valt best tegen. Blijkt althans uit cijfers van AutoScout 24. Die zien dat EV’s steeds goedkoper worden, maar dat toch bijna niemand er een koopt.

Bijna 70% van de Nederlanders hoeft geen elektrische auto, komt naar voren uit een onderzoek van deze verkoopsite. Want ondanks dat EV’s dus goedkoper worden, vindt bijna iedereen ze nog steeds te duur.

EV’s worden steeds goedkoper

De gemiddelde prijs van een elektrische auto is de afgelopen jaren echt flink gedaald. In april betaalde je €43.275 voor zo’n ding. Vergeleken met eind vorig jaar is dat een prijsdaling van € 1.867. Vergeleken met een jaar eerder gaat het om een daling van €2.780. In april 2023 kostte een EV in Nederland nog gemiddeld € 46.055.

Ook in veel andere Europese landen ging de prijs van een stekkerwagen flink omlaag, zo blijkt uit het plaatje dat je hieronder kunt zien. Maar ja, prijsdaling of niet, een EV is voor veel mensen toch nog wat te duur, blijkt.

Mocht het plaatje wat onduidelijk zijn, we hebben het ook even voor je uitgeschreven wat de gemiddelde prijs is voor een elektrische auto in wat Europese landen. We waren er toch en worden per uur betaald, dus een beetje extra werk doen we volgaarne. Komt ‘ie.

België: € 46.853 (-7%) Oostenrijk: € 43.508 (-5%) Nederland: € 43.275 (-4%) Duitsland: € 38.122 (-6%) Frankrijk: € 37.788 (-2%) Italië: € 33.912 (-8%)

Inderdaad, nog flink aan de prijs. En dat resulteert erin dat het totale aanbod van elektrische auto’s op de tweedehands markt nog geen 9% van alle auto’s is. En dat er ondanks de prijsverlaging dus nog steeds weinig mensen in een EV rondrijden.

Misschien wordt het aan het eind van dit jaar en in de eerste maanden van 2025 beter, als alle tienduizenden Tesla’s Model 3 na 5 jaar als occasion op de markt komen. Dan worden we zó overspoeld met die dingen, dat de prijzen ongetwijfeld nóg verder zakken en de twijfelaars wellicht overstappen.

Sluiten we af met de vraag: Hoe goedkoop moet een EV worden wil jij overwegen om erin te gaan rijden? We zijn benieuwd naar de talloze grappen als ‘zelfs voor een miljoen euro toe blijf ik op benzine rijden’ en ‘elektrisch rijden doen we op de kermis’… En naar de serieuze opmerkingen, die vooral… Laat maar komen! ;-)