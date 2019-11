Worden onzuinige rijders straks extra belast?

Een systeem dat dit mogelijk maakt ligt in ieder geval wel klaar.

De WLTP werd in het leven geroepen om een een realistischer beeld te vormen van de uitstoot dan de NEDC. Dat weten we inmiddels wel. Voor de EU-commissie is dit echter niet genoeg: ze vinden dat het praktijkverbruik ook permanent gemeten moet kunnen worden.

Dit is mogelijk met een zogenaamde OBFCM, een On-Board Fuel Consumption Meter. Met deze software kan zowel het brandstofverbruik van een verbrandingsmotor als het energieverbruik van een elektromotor gemeten worden. In het kader van de WLTP moeten vanaf 2021 alle nieuwe auto’s over een OBFCM beschikken.

Op deze manier komen autofabrikanten er dus niet meer mee weg als ze een auto bouwen die alleen op papier een bepaald verbruik haalt. Het is namelijk zo dat in de praktijk het verbruik gemiddeld maar liefst 39% hoger ligt dan de fabrieksopgave, zoals bleek uit een onderzoek van het ICCT.

Het nieuwe systeem biedt echter niet alleen de mogelijkheid om fabrikanten op het matje te roepen, maar kan ook consequenties hebben voor de automobilist. Met een OBFCM kan namelijk per auto gekeken worden hoe zuinig er gereden wordt. Het is niet ondenkbaar dat de overheid dit middel aangrijpt om zuinige rijders te belonen en/of onzuinige rijders te bestraffen. Als het er ooit van komt, zal het in ieder geval nog wel even duren. Het systeem zal namelijk eerst van 2021 tot 2026 getest worden. Voorlopig zullen de onzuinige automobilisten dus hooguit bij de benzinepomp gestraft worden.

Bron: Der Spiegel

Foto-credit: snrkul op AutoJunk