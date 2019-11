Zo maakt Peugeot zijn bedrijfswagens efficiënter

Niet alleen personenauto's moeten schoner. Ook bedrijfswagens moeten eraan geloven. Peugeot geeft daar zijn manieren voor.

Meestal ga je niet sleutelen aan de koets van een personenauto wanneer je deze gekocht hebt. Hoe anders is dat met het kopen van een nieuwe bestelbus. Voor jouw bedrijf heb je mogelijk specifieke eisen waardoor de bedrijfswagen aangepast moet worden. De geldende WLTP-norm is gebaseerd op de standaard koets van de bedrijfswagen en dus is dit niet accuraat meer. Peugeot heeft echter een eigen rekenmodule om dit soort aanpassingen mee te nemen in de WLTP-berekening. Met die module kan een carrosseriebedrijf zelf de CO2-impact berekenen en een zo schoon mogelijke oplossing bedenken wat verdere uitstoot van CO2 tegengaat.

De Franse autofabrikant draagt ook op een andere manier bij aan een beter milieu. Alle dieselmotoren in de Partner, Expert, Traveller Business en Boxer voldoen aan de huidige schone Euro 6d-Temp-norm. Daarnaast is Peugeot de enige autobouwer die de brandstof HVO100 af-fabriek weet te ondersteunen. Dit is een brandstof bestaande uit biologische producten en reduceert zo de CO2-uitstoot tot 89 procent. Alle dieselmotoren van het merk die aan de Euro 5- en Euro 6-norm voldoen, zijn geschikt voor HVO100.

De volgende stap is een gamma met meer elektrische bedrijfswagens. Volgend jaar komt de e-Expert op de markt met een 50 kWh of 75 kWh batterijpakket. De komende jaren zal het gamma van Peugeot verder vergroenen. Zowel op het gebied van personen- als bedrijfswagens.