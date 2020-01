Nederlandse X5 is briljant en groen

Bestel maar, bestel maar, bestel maar.





Het is een trend waarvan al hoopte dat deze zou aanslaan. Althans, met ‘we’ bedoelt ondergetekende ‘The Royal We’, om met Jeffrey Lebowski te spreken. Natuurlijk kun je kiezen voor een standaardkleur als grijs, zwart en wit, maar dat is tegenwoordig wel erg standaard.

Dan is er een optie om te gaan voor knalgeel, felrood of babyblauw. Leuk lp een klassieke Porsche, maar op een relatief grote en moderne auto ziet dat er nogal infantiel uit. Anders zijn om het anders zijn is leuk, maar na een paar maanden ben je zo’n Solar Beam S-Klasse écht wel zat.

Maar tussen enorm saai en irritant zitten natuurlijk nog een heleboel gradaties. Vaak moet je wel een keertje extra de portemonnee trekken, want veel merken rekenen een meerprijs voor een fraaie kleur. Denk aan de Porsche Exclusive Manufaktur, Audi Individual GmbH een natuurlijk BMW Individual.

Die laatste is verantwoordelijk voor de BMW die je hier op de foto’s ziet. Het is de kleur Verde Ermes. Een Lamborghini lakkleur die overigens uitstekend staat op de nieuwe generatie BMW M5 en 7 Serie. Ook op deze X5 (G05) staat het zeker niet verkeerd. Het geeft de auto een stoere doch chique uitstraling. Wellicht had het geheel nog beter gestaan als de M-uitdossing achterwege was gelaten. Zo’n zwarte BMW-grille is toch wel een beetje fout aan het worden.











Aan de andere kant: de twee ‘nieren’ zijn gigantisch. Uit proefondervindelijk onderzoek hebben we vast kunnen stellen dat het hoofd van @CasperH nét iets kleiner is. Meestal zien we bijzondere BMW-kleuren voorbij komen bij Abu Dhabi motors. Meestal zijn dat verreweg de dikste uitvoeringen en motoren. Deze auto staat in Nederland. Dat betekent dat de kleur een wrap is en de motor een bijna 400 pk sterke hybride. Desalniettemin, Verde Hermes staat geweldig. Dus mocht je een nieuwe BMW bestellen: dit kan dus ook gewoon.

Fotocredit: Absolute Motors.