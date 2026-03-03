Wordt de BMW iX3 Auto van het Jaar? Of toch de Nissan Leaf?

Wij zijn heel verbaasd als het de Nissan Leaf wordt.

De BMW iX3 is ingeslagen als een bom. Over het design zijn de meningen verdeeld, maar de specificaties zijn imposant en de auto is direct een verkoopsucces. Bovendien sleepte de iX3 al een belangrijke titel in de wacht: Autoblog Auto van het Jaar 2025.

World Car of the Year

Voor de European Car of the Year werd iX3 NIET genomineerd. Dat kwam omdat BMW net te laat was voor deze verkiezing van 2025. De iX3 strijdt nu echter wel mee om de World Car of the Year-titel. Bij deze verkiezing doen journalisten uit 33 landen een duit in het zakje. En dit is dus niet alleen een Europees feestje, zoals de naam al doet vermoeden.

De commissie maakt vandaag de top drie finalisten bekend. Een daarvan is dus de BMW iX3, wat een begrijpelijke keuze is. De andere twee topkandidaten zijn de Hyundai Palisade – een bakbeest van een SUV die hier niet geleverd wordt – en de nieuwe Nissan Leaf.

Nissan Leaf?

De laatste vinden we toch een beetje verrassend, want zo’n baanbrekende auto is dat nou ook weer niet. De Leaf staat gewoon op hetzelfde platform als de Megane en Scenic E-Tech. En de instapversie kan maar met 105 kW snelladen. De eerste Leaf was een pionier, maar dat kan van deze auto niet gezegd worden.

De iX3 lijkt ons dus de gedoodverfde winnaar, maar misschien denken onze internationale collega’s daar anders over. Wie weet is de Palisade wel een dijk van een auto. Overigens is de winnaar van de Europese Auto van het Jaar – de Mercedes CLA – niet in de top 3 geëindigd. Wel staat de CLA in de top 3 van de EV-categorie. Maar in die categorie doet ook de iX3 mee, en die lijkt beter in de smaak te vallen bij de jury.