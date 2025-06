Nissan Leaf is helemaal terug als crossover met ruim 600 km range

De EV-pionier gaat mee met de mode.

Mondjesmaat gaf Nissan uiteindelijk al een boel informatie weg over de nieuwe Leaf, maar nu is het moment voor de grote onthulling. De hatchback waarmee het voor veel EV-rijders allemaal begon, is terug in een nieuwe vorm. Omdat we tegenwoordig allemaal graag wat hoger zitten, tovert Nissan de hatchback om tot crossover.

Anders dan bij andere Nissans hoef je bij de nieuwe Leaf niet bang te zijn dat je een omgetoverd Renault-design hebt. De Leaf is helemaal door Nissan zelf ontworpen. Volgens het merk is dat zo goed gelukt dat de nieuwe Leaf ”een overtuigend alternatief is voor wie overstapt van een auto met een traditionele verbrandingsmotor.”

Aerodynamica = lekkere actieradius

Nissan heeft getracht om de crossover zo goed mogelijk door de lucht te laten bewegen. Dat heeft geresulteerd in een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,25 cW. Da’s ongeveer net zoveel als de BMW iX1. Het ontwerp is dus ook vooral gericht op aerodynamica. Dat maakt het front wat bol ogend, maar achterop is de Leaf dan wel weer tof. De omhoog bogende achterklep met bijzonder 3D-achterlichtontwerp geeft de Leaf zijn eigen look. En dat is iets dat we tegenwoordig nog maar van weinig auto’s kunnen zeggen.

Voeg aan de gladde koets dichte wielen van het formaat 18- of 19-inch en een afgedekte vloer toe en je krijgt een fijnere actieradius. Er komen twee aandrijflijnen voor de nieuwe Leaf dankzij het AmpR Medium-platform wat je ook onder de Ariya, Megane en Scenic treft. De twee versies heten Standard en de Extended. De instapper heeft een 52-kWh batterijpakket voor maximaal 436 kilometer range. Bij de Extended groeit de accu naar 75 kWh voor een prima rijbereik van 604 kilometer.

Opladen kan met maximaal 150 kW (mwah) waarmee je na een half uurtje laden weer 417 kilometer verder komt. De batterijen staan in contact met Google Maps. Zet je de navigatie op een snellader, dan begint de accu automatisch op te warmen wanneer je in de buurt komt van het oplaadpunt. Handig, want daardoor gaat opladen net wat vlotter. Tevens kun je externe apparaten van stroom voorzien (V2L) en terug leveren aan het net (V2G).

Snelweg rijden? Geen probleem

We wisten al dat de nieuwe Leaf de eerste Nissan is met de nieuwe 3-in-1 elektrische aandrijflijn. Het kleinere blok levert maximaal 218 pk en 355 Nm aan koppel. Nissan communiceert als een van de weinige merken wat op de snelweg rijden doet met de range. Wie met een constante snelheid van 130 km/u rijdt, kan 330 kilometer afleggen. Kom je op de snelweg in België? Dan moeten de MacPherson-voorwielophanging en een multilink-achterwielophanging ervoor zorgen dat je weinig meekrijgt van de hobbelige ondergrond.

Vanbinnen oogt de Leaf erg rustig. Het stuur heeft geen middenspaak tussen het hart en de onderkant, maar wel een boel fysieke knoppen. Achter het stuur vind je twee 14,3-inch beeldschermen. Op die schermpjes kun je Google Maps een route laten uitstippelen waarbij ook de meest geschikte laadstops worden meegenomen. Muziek komt tot je via een Bose-audiosysteem dat in de hoofdsteunen zit verwerkt.

Boven je zit een panodak met instelbare lichtdoorlatendheid en helemaal achterin kun je 437 liter aan spullen kwijt. De achterklep gaat optioneel elektrisch open en op ”bepaalde uitvoeringen” zitten dakrails bovenop de Leaf.

Wanneer staat de nieuwe Nissan Leaf in Nederland?

De eerste EV die in groten getale werd afgenomen is dus behoorlijk veranderd. Ben je nu al overtuigd? De nieuwe generatie is vanaf komende herfst te bestellen in Nederland. Wat je minimaal moet aftikken, is nog niet bekend. De leveringen beginnen in de lente van 2026.