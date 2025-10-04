EU-voorzitter komt met controversiële oplossing voor Europese autofabrikanten

Hier zit toch niemand op te wachten, of wel?

Voor mijn gevoel zijn Europese autofabrikanten al maanden bezig met het charmeoffensief richting de EU om hulp te bieden tegen de grote, boze Chinese concurrenten. Tot een plan heeft het vooralsnog niet geleid. Voorzitster van de Europese Unie, Ursula von der Leyen, komt met een nieuw voorstel: inzetten op zelfrijdende auto’s in de EU.

Von der Leyen sprak op de Italian Tech Week in Turijn. Ze vertelde dat ze bij haar EU-collega’s aandringt om een ”AI-first-strategie” (zo te horen heeft Von der Leyen teveel met Trump gesproken) te hanteren voor alle sectoren. Zeker ook op het gebied van mobiliteit.

”Zelfrijdende auto’s zijn al realiteit in de Verenigde Staten en China. Hetzelfde zou hier in Europa moeten gelden”, zegt Von der Leyen. Ze voegt eraan toe dat AI-first ook meteen ”safety first” betekent. Autonoom rijden is volgens haar niet alleen financieel gunstig voor automerken, maar ook goed voor de verkeersveiligheid. AI kan bijvoorbeeld zorgen voor minder files en afgelegen gebieden kan verbinden middels het OV, volgens de voorzitster.

Het concrete plan voor zelfrijdende auto’s in de EU

Von der Leyen heeft ook al een idee hoe dat er straks uit moet komen zien. Ze stelt een netwerk voor van EU-steden waar zelfrijdende auto’s vrijuit getest kunnen worden. Momenteel rijden de autonome testauto’s gewoon op de openbare weg, ook in Nederland. ‘Welke stad wil dat nou’, zou je kunnen denken. Nou, er hebben zich al zestig Italiaanse burgemeesters aangemeld die wel onderdeel willen uitmaken van het testnetwerk.

Uiteraard zijn de teststeden dan enkel en alleen voor Europese merken. Dit moet ervoor zorgen dat er auto’s op straat staan die hier gebouwd zijn. ”De toekomst van auto’s – en de auto’s van de toekomst – moeten in Europa worden gemaakt. Laat het ons uitvoeren”, roept Von der Leyen op.

Het korte tekstje vlak onder de hoofdfoto bij dit artikel is trouwens een oprechte vraag. Ik kan me niet voorstellen dat ik over een jaar of tien, twintig in een auto stap, de navigatie invoer en een krantje open sla. Ik zou het ook niet willen: autorijden is niet alleen praktisch, maar ook vermakelijk. Maar als we er de Europese merken mee redden én er minder ongelukken door gebeuren, kun je er niet echt tegen zijn, toch? Help me!