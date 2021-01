Wordt dit de eerste vrouwelijke Formule 1-coureur uit NL? - Autoblog.nl

De 16-jarige Maya Weug zou over een paar jaar zomaar eens de eerste vrouwelijke Formule 1-coureur uit Nederland kunnen zijn.

Het is een vraag die (al dan niet gevoelsmatig) de laatste jaren steeds vaker wordt gesteld; waarom doen er eigenlijk alleen mannen mee aan de Formule 1? Het is niet alsof er nooit vrouwen achter het stuur van een Formule 1-auto hebben gezeten, al was de laatste keer dat iemand een serieuze poging deed in 1992, met Giovanna Amati achter het stuur van een Brabham. Ze haalde de race zelf echter niet. De laatste die daadwerkelijk meedeed aan een race was Lella Lombardi, maar daarvoor moeten we terug naar de jaren ’70.

Nu lijkt er echter een nieuwe kanshebber te zijn. Haar naam is Maya Weug en is vandaag bekroond tot winnaar van het Girls on Track Rising Stars-programma. Dit was een wedstrijd van FIA, die daarmee de beste jonge, vrouwelijke coureur van het moment wilde vinden. De prijs? Een plekje in de Ferrari Driver Academy.

De FDA is de Ferrari-opleiding die tot nu toe geen vrouwelijke coureur had meegemaakt, laat staan een Nederlandse. Daarmee is Maya Weug de eerste. Weug is geboren in Spanje en heeft een Belgische moeder en een Nederlandse vader. Net als haar vader is racen haar passie. Op haar zevende stapte ze voor het eerst in een kart, haar kerstcadeau in 2011 was haar eigen kart.

Deelname aan FDA is geen automatische deelname aan de Formule 1, wel is het duidelijk een pad daarnaar toe. Ze gaat vanaf nu meedoen aan een van de Formule 4-kampioenschappen en gaat druk trainen om een betere coureur te worden. Negentien studenten hebben de opleidingstraject afgemaakt. Vijf daarvan zijn Formule 1-coureur geworden, vier daarvan doen dit seizoen mee. Charles Leclerc, Sergio Pérez, Lance Stroll en Mick Schumacher zijn die vier coureurs. Ze heeft dus vrij veel kans om de eerste vrouwelijke Formule 1-coureur uit Nederland te kunnen worden.

Weug zelf zegt deze dag ‘nooit te vergeten’ en blij te zijn dat ze de eerste vrouwelijke coureur is die mee gaat doen aan FDA. “Het winnen van het Girls on Track Rising Stars-programma doet me realiseren dat ik de juiste keuze heb gemaakt om mijn droom te volgen.” Over enkele dagen wordt ze in Maranello verwacht om haar opleiding te beginnen.