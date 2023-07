BREEK! Dit is de nieuwe Santa Fe!

De compleet nieuwe Santa Fe lekt op het internet en is nogal bijzonder gestileerd.

De Hyundai Santa Fe is een gigantisch succes. Het was destijds voor het Zuid-Koreaanse merk een van de eerste succesnummers. Een ruime stoere auto met grote motor, nog voordat allemaal kapot-belast werd was in Nederland goed te slijten, net zoals de Kia Sorento.

Dat was nog een echte terreinwagen-SUV (ladderchassis), de Santa Fe was altijd een crossover (zekldragend koetswerk). Dit heeft als voordeel dat het rijdt als een personenwagen.

Nieuwe Santa Fe

Inmiddels zijn we 4 generaties verder. En ondanks dat het huidig model zeker niet verouderd overkomt, zag Hyundai dat het de hoogste tijd is voor de vijfde generatie Hyundai Santa Fe.

De auto staat voor morgen op de planning, maar bij The Korean Car Blog hadden ze vandaag al enkele afbeeldingen.

De vijfde generatie Santa Fe (generatie ‘MX5’) is qua vormtaal compleet anders. De nieuwe is vele malen vierkanter en hoekiger. Het doet wat denken aan de Ford Explorer, de Amerikaanse gigant (die je ook in Nederland kan krijgen).

Ook heeft het wel iets weg van een Land Rover Defender. Het is een wat meer hoekige, stoerdere auto geworden in plaats van een gladde crossover (zoals je overal ziet tegenwoordig).

Drie uitvoeringen

Er komen drie uitvoeringen. Standaard is het een vijfzitter met twee stoelen voorin en een achterbank. Optioneel kun je ‘m krijgen als zevenzitter met een extra bankje achterin. Nog leuker is de zeszits variant. Dan heb je zes losse stoelen.

Qua aandrijflijnen hoef je niet veel wijzigingen te verwachten. Naast de reguliere benzine-uitvoeringen zijn er hybrides, al niet plug-in. Inderdaad, precies zoals nu ook het geval is.

Zoals gezegd, morgen staat de echte onthulling. Dan weten we ook meer over de specificaties van de nieuwe Santa Fe. Of de auto naar Nederland komt is niet bekend. De vorige vier generaties kon je wel krijgen, maar wellicht dat ‘ie met de uitstoot nu ietsje te duur wordt.