De tofste zeldzame Lamborghini Aventador kan van jou zijn

Lamborghini deed wat bijzondere dingen in de lange tijd van het Aventador platform, waarvan de Centenario een zeer bijzondere is.

Lamborghini haalt nog even wat Ultimae-bestellingen in vanwege een bootongeluk en dan is het schluss voor de Aventador. In tien jaar tijd hebben we een enorm aantal versies van de supercar gezien. Speciale edities, variaties en natuurlijk éxtra speciale edities. De Aventador heeft drie extra gelimiteerde speciaaltjes gezien. De Veneno, de Centenario en de Sián. Laatstgenoemde ligt nog vers op het netvlies en eerstgenoemde kun je je (helaas) waarschijnlijk ook nog wel herinneren. In het midden vinden we de Centenario. Ken je hem nog?

Lamborghini Centenario

Waarschijnlijk nog wel, want het is alsnog een aardig indrukwekkende auto. De 6.5 liter grote V12 is in de speciale editie opgevoerd naar 770 pk (de officiële naam is dan ook Centenario LP770-4). Het uiterlijk is heftig, met allerlei luchtgaten, diffusors en dat soort zaken. Het was een heftig ding toen hij in 2016 gepresenteerd werd, maar ergens droogt hij wel lekker op. De naam Centenario komt trouwens van het Italiaanse woord voor ‘honderdjarig bestaan’, wat slaat op het 100ste geboortejaar van Lamborghini-oprichter Ferruccio Lamborghini.

1 van 20 te koop

Wat je er ook van vindt, vooral de rijkelui lachen in hun vuistje als het gaat om de Lamborghini Centenario. De auto werd gebouwd in een oplage van 20 stuks en ook nog eens twintig waar het dak vanaf kan. Ze waren binnen no time uitverkocht en de miljoenen dollars vlogen over tafel bij kopers. Toch willen die kopers ook wel eens wat anders en dus kun jij één van de twintig dakloze exemplaren van de Lamborghini Centenario ontvangen.

Lanceerkleur

Zoals bij elke Lamborghini mag je vuistdiep in de optielijst duiken en bij de Centenario mag je alles kiezen wat je wil. Lamborghini koos ervoor om de Centenario Coupe te lanceren in naakt koolstofvezel met gele accenten. De Roadster werd gepresenteerd in het grijs. Opvallend genoeg is voor deze Roadster de lanceerkleur van de Coupe gebruikt. Lamborghini Beverly Hills nam ooit een exemplaar in ontvangst in dezelfde kleurstelling, wat heel goed dit exemplaar kan zijn.

Dat zou dan weer betekenen dat dit het eerste exemplaar ooit is van de Roadster. Verwacht overigens geen stuntprijzen. Een prijs wordt niet gedeeld tenzij je de dealer belt, maar er zijn al exemplaren van de Centenario verkocht voor 5,5 miljoen dollar. De verkopende partij zit nog steeds in Beverly Hills, al is het nu de firma O’Gara. Kopen kan op de advertentie van de Lamborghini Centenario Roadster.