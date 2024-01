Het mooiste circuit keert terug in 2026

Het mooiste circuit van alle nieuwe circuits keert weer terug, als het aan deze oliereus ligt.

De afgelopen jaren zijn er een hoop nieuwe Grands Prix bijgekomen. En om heel eerlijk te zijn, is het niet altijd een aanwinst. In de meeste gevallen betreft het de stratencircuits die niet zo heel erg veel toevoegen. Azerbeidjzan met het enorme rechte stuk is uniek, evenals de achtbaan-esque baan in Jeddah. Maar banen als Las Vegas en Miami: who cares? Sowieso zijn de mooiste races veelal op échte circuits.

Maar ja, die worden telkens schaarser. De laatste ontwikkeling is dat de GP van Madrid hoogstwaarschijnlijk de GP van Spanje komt vervangen. Van Barcelona-Catalunya gaan de heren coureurs rijden op een kantoorcomplex buiten Madrid. Dat is wel heel erg treurig. Dat Madrid er komt is overigens al zeker, Barcelona moet nog even afgedankt worden. Formeel gezien lopen de onderhandelingen tussen de F1 en Barcelona namelijk nog.

Petronas-dollars

Het is gelukkig niet allemaal slecht nieuws. Want in Maleisië zijn ze er op gebrand om weer een GP te mogen organiseren. In 2026 komen er wat plekken vrij (of gaat de FOM het nog voller inplannen) en dus zijn er partijen die maar wat graag een gooi doen om óók een race te mogen organiseren.

Dat doen ze niet alleen middels een mooie baan, maar ook met geld. Heel erg veel geld. Petronas gaat een enorme lading dollars overmaken om die race maar binnen te halen. Dankzij die Petronas-dollars kan Lewis Hamilton ook een mening hebben, dus je ziet wel hoe ver de macht van Petronas-dollars kan gaan.

In het geval van Maleisië betekent dt een terugkeer naar het Super Sepang-circuit. Ja, dit is een baan die door Herman Tilke is ontworpen, maar het is absoluut geen supercleane, veel te brede en karakterloze baan. Nee, Sepang is juist een van de tofste circuits met meerdere rechte stukken en veel lange doordraaiers. Hier kun je nog echt geweldige races zien. Inhalen is op meerdere plaatsen mogelijk!

Mooiste Circuit gunstig voor Verstappens

Sepang is sowieso een baan waar de familie Verstappen het uitstekend doet. Jos Verstappen gaf iedereen in 2001 een masterclass starten en en een masterclass regenraces rijden. Ondanks de enorm trage A21-zeepkist met Asiatech motor (een doorontwikkeld en hoogbejaard Peugeot-blok), reed Jos in no time vooraan mee.

Jaren later deed Max Verstappen hier ook goede zaken. Bij de GP van Maleisië in 2016 werd hij tweede na een mooie race met Daniel Ricciardo (en een epishe Schoey-sessie). Daarnaast behaalde hij zijn tweede overwinning ooit op Super Sepang door Lewis Hamilton te verslaan bij de GP van Maleisië in 2017. Knap. Die editie was tevens de laatste keer in Kuala Lumpur.

