Wouter gaat de strijd aan met Tom Coronel & Nyck de Vries

Samen met StukTV werden we uitgedaagd voor een challenge.

Van deze challenge zijn twee video’s gemaakt, waarvan de eerste inmiddels online staat. In het eerste deel racen we tegen elkaar om te zien wie de snelste rondetijd neerzet op de PlayStation 4, met de nieuwste game uit de wereldberoemde Gran Turismo-serie: Gran Tursimo Sport. Deze driving-simulator is wederom verbeterd en nu compatibel met de beste technologie, waardoor 4K, 60 fps, HDR en wide color mogelijk zijn. Ze hebben hiermee duidelijk de titel voor ‘nummer 1 racing game’ willen claimen en dat is zeker gelukt. Maar wie rijdt de snelste rondetijd? Daar komen wij (lees: Wouter) in beeld. Samen met o.a. Tom Coronel en Nyck de Vries gingen we de uitdaging aan. Voor onze challenge werd als locatie de Nurburgring gekozen, maar in de game zijn er in totaal 17 locaties met 40 verschillende lay-outs, van ovale circuits tot een snelweg door de stad.

Om de game echt goed te kunnen beoordelen, en om te zien wie de beste autocoureur is, hebben de jongens een unieke testsituatie opgezet. Maar let op: dit is dus pas het eerste deel! Check de video hieronder: