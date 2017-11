Helaas: ook Porsche 991.2 GT3 RS krijgt geen handbak

Fans van zelf schakelen moeten het doen met de gewone GT3.

Of een projectje beginnen om zelf een handbak te installeren in een GT3 RS, zoals een held eerder al deed met een pre-facelift 991 GT3 RS.

Voor puristen is het jammer dat Porsche in haar meest ‘pure’ model weigert een handbak aan te bieden, maar de redenatie van Porsche is dat een flipperbak tegenwoordig gewoon sneller en beter is dan jouw hiel en teen. Technische Porsche-bigwig Andreas Preuninger windt er geen doekjes om in gesprek met Car Advice. Volgens hem zou hooguit vier à vijf procent van de clientèle opteren voor zelf roeien:

RS means Renn Sport, which means it has to be quick on the track, that it’s all about fast times on the track, and that means the PDK. The PDK has advantages on the track that can’t be beaten by a manual, and the ones who prefer the manual transmission are not typically the track rats as we call them, but they are those who like to enjoy their cars on the normal public roads. I would say a GT3 RS with a manual option would have a four or five percent share of the market, we couldn’t justify that.