Dik: de nieuwe Bentley Continental GT als raceauto

Stel je rijdt rustig rond op het circuit in je 488 GTB, komt dit opeens opzetten in je achteruitkijkspiegel. AAAAAAAHHHH, de dikkert komt eraan!

Oké, misschien was de vorige Conti GT nog wat indrukwekkender in dat opzicht. De loodzware lobbes was misschien niet dé laatste maar wel één van de laatste auto’s die je verwachtte op het circuit. Toch kwam Bentley in 2013 op de proppen met een raceversie van de auto. Past ook wel in de traditie van het merk natuurlijk, racen met joekels van auto’s.

De Conti GT GT3 bleek met 120 podiums en 45 overwinningen in 528 races vrij succesvol te zijn, hoewel we wel durven te zeggen dat dat ook ligt aan de equivalentie formules die gelden in de verschillende GT-kampioenschappen. Enfin, door die formules kunnen toeschouwers wel genieten van een gevarieerd startveld met daarin allerlei exoten van roemruchte merken. Door de introductie van deze nieuwe Conti GT GT3 blijkt dat Bentley duidelijk van plan is zich voorlopig te blijven mengen in dit geweld.

Het nieuwe monster profiteert enorm van het feit dat de Conti GT (rijtest) zijn Phaeton-platform heeft ingeruild. Daardoor was de basis om een raceauto te bouwen aanzienlijk beter volgens Bentley’s Director of Motorsport Brian Gush. Er kon zelfs gespeeld worden met gewicht om de gewichtsverdeling te optimaliseren, omdat de auto in de basis minder dan 1.300 kilo weegt. De aandrijving blijft verzorgd worden door een variant van Bentley’s (Audi’s, sssjt!) 4.0 V8 met twee turbo’s. Zonder restricties zou dit blok goed zijn voor ruim 550 pk.

In 2018 gaat Bentley de nieuwe auto inzetten in de Blancpain GT Series Endurance Cup en de Intercontinental GT Challenge.