BMW viert X5-verjaardag met tijdloos cadeautje

Nee, dat verzinnen we niet. Hij heet serieus ‘Timeless’.

Of ze de grondleggers zijn is een radicaal statement, maar BMW heeft een dikke vinger in de pap gehad bij de SUV-hype. De X5 was er vroeg bij om te bewijzen dat zo’n dikke auto met grote bodemvrijheid niet enkel een offroader hoeft te zijn. De X3 was zo’n beetje de eerste auto die dat een klasse lager probeerde te bewijzen. En de X6 bewees dat een SUV niet louter praktisch hoeft te zijn: het kan ook een statement worden.

Hoera, de X5 is jarig!

De oersoep is in elk geval de BMW X5 (E53). In zijn tijd een vreemde auto. Zoals gezegd was een auto met grote bodemvrijheid vaak een terreinwagen. De X5 kon op zich wel zijn mannetje staan in een beetje blubber, maar het was vooral een comfortabele straatauto. Goede vering, een hoge zit en zeeën van ruimte toonden aan dat de terreinwagen-carrosserievorm ook andere doeleinden kan hebben. De introductie van de eerste X5 was in 2000. Wie een beetje kan hoofdrekenen heeft ‘m al door: dat is precies 20 jaar geleden.

Fast forward

Deze subtitel kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. We bedoelen natuurlijk dat we dan nu even kijken naar 2020, waar de vierde generatie X5 (G05) al zo’n twee jaar de strijd aangaat met de GLE van Mercedes en de Q7 van Audi. Naast uiteraard een heel X-gamma van BMW. De X5 is zeker niet meer de populairste SUV uit Beieren, maar weet toch altijd nog op relatieve succesjes te kunnen bouwen. De tweede interpretatie is het feit dat de X5 meer dan ooit zijn nadruk legt op sportiviteit: met het welbekende M Performance-pakket en zelfs de volbloed X5 M zijn er versies van de SUV die snel vooruit (fast forward) gaan.

BMW X5 Timeless Edition

In twintig jaar tijd vier keer van generatie wisselen, klinkt niet per definitie tijdloos. Toch brengt BMW een editie van de X5 met die naam uit, voor de verjaardag van de SUV. De handen worden ineen geslagen met een bekende firma: Alcantara.

“Huh, dat is toch dat stofje?” Ja, het is een gangbare naam voor een zacht stofje wat zijn origine in veel sportauto’s vindt. Tegenwoordig gebruiken veel merken het materiaal, ook in auto’s die een stuk goedkoper en/of minder sportief zijn: ook wordt het materiaal gebruikt voor andere zaken dan auto’s. Maar de naam komt van het bedrijf Alcantara S.p.A. wat in Italië het stofje produceert. Niet altijd met succes, trouwens. Maar aangezien die berichtgeving een stille dood stierf, kunnen we weer massaal gaan bekleden met het materiaal.

We dwalen af. BMW en Alcantara presenteren dus de X5 Timeless Edition.

BMW gaat terug naar hun roots en maakt de auto wat capabeler in de modder. Het bewijs daarvan is het thuis laten van M Performance-goodies en het toevoegen van plastic wielkasten en bumpers. Het xOffroad-pakket moet ervoor zorgen dat de auto ook technisch weet wat er speelt. Zo heb je een welbekend systeem waarmee je de ondergrond kunt kiezen, BMW noemt deze modi xSand, xRocks, xGravel en xSnow, haal de ‘x’ weg en je snapt precies wat er bedoeld wordt.

Elke X5 Timeless Edition is uitgevoerd in de kleur Mineral White. Goed voor de restwaarde: ook tijdloos.











Binnenin

In de cabine van de X5 vinden we… nou ja, vul maar in. Wat vaak gebeurt is dat auto’s met een alcantara-interieur niet volledig opgetrokken zijn uit het materiaal, bijvoorbeeld een alcantara zitting met leren bolsters. Als je je handen ineen slaat met Alcantara, dan vind je het overal. Alle stoelen bestaan uit de stof, samen met delen van het dashboard, de deurbekleding en de dakhemel van voor tot achter. Het nadeel van alcantara is dat het meestal zwart is. Om een simpele (en waarschijnlijk tijdloze) look te behouden, is de cabine wel een beetje saai.

Gelimiteerd

De X5 Timeless Edition doet dit weekend een rondje Italiaanse dealers, om de auto te bekijken. Daarna kun je hem bestellen, maar op is op. Er komen vijftig stuks van de Timeless. Hoeveel die per stuk gaan kosten, is niet bekend.