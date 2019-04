Maak de BMW M5 lelijk voor 4.760 euro

Smaak is persoonlijk.

Tuning heb je in alle soorten en maten. Zo ook tuning in stapjes. Dat laatste kan wat raar uitpakken, kijk maar naar deze BMW M5. Via G-Power is het nu mogelijk om een koolstofvezel motorkap te bestellen. Laat de rest van het uiterlijk van de M5 standaard, zoals hier het geval is, en de tuning oogt wat vreemd. Alsof er half werk is geleverd.

Volgens G-Power gaat het gewicht van de M5 naar beneden met deze motorkap, maar de Duitsers noemen geen concrete cijfers. Het verschil zal dus te verwaarlozen zijn en achter het stuur merk je hoogstwaarschijnlijk geen reet van het gewichtsverschil. Een ander voordeel van de koolstofvezel motorkap zijn de aangebrachte ventilatieroosters voor betere koeling. G-Power zegt de motorkap zo getekend te hebben getekend in een CAD programma dat de warme lucht op de best mogelijke manier afgevoerd wordt.

Ben je aan het boenderen dan zou de motortemperatuur met deze motorkap lager liggen in vergelijking met de standaard kap, aldus de tuner. Dat is weer gunstig voor de performance van de geblazen V8. De koolstofvezel motorkap kost 4.760 euro. G-Power heeft een pakket samengesteld voor de eerste vijf kopers. De motorkap in combinatie met het verwijderen van de begrenzer en een chiptuning naar 700 pk bieden ze aan voor een totaalbedrag van 7.495 euro.