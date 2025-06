BMW belooft 800 km range en meer voor de nieuwe iX3

Dit weet BMW allemaal te vertellen over de nieuwe iX3.

Toen de nieuwe generatie X3 werd gepresenteerd was het even stil. Want waar was de nieuwe generatie iX3? Het elektrische model was behoorlijk populair met de vorige generatie X3. Het zou dus een vanzelfsprekendheid moeten zijn om met een nieuwe te komen. Die komt ook, maar BMW heeft wat langer nodig.

800 km

In aanloop naar de onthulling later dit jaar heeft BMW de belangrijkste specs bekendgemaakt van de nieuwe generatie iX3. Mooi! Wat je kunt verwachten? Tot 800 theoretische kilometers aan actieradius, laden met 400 kW en modern interieur met veel digitale poespas. De tweede generatie iX3 maakt deel uit van de Neue Klasse, de compleet nieuwe reeks BMW’s die onderweg zijn.

De volgende generatie iX3 wordt het eerste model dat gebaseerd is op de Neue Klasse-architectuur. De officiële onthulling vindt plaats tijdens de IAA Mobility in München. Dat is in september 2025.

Met een volledig nieuw ontwikkelde zesde generatie aandrijflijn (Gen6) pakt de nieuwe iX3 uit met een indrukwekkende WLTP-actieradius. Het accupakket is herzien met nieuwe cilindercellen. Deze bieden 20 procent meer energiedichtheid in vergelijking met de huidige prismacellen. Maar dat mag je meteen vergeten.

Snelladen gaat ook sneller dan ooit: tot wel 400 kW. In slechts 10 minuten kun je 350 kilometer rijbereik bijladen. Handig detail: de laadklep opent automatisch als je aankomt bij een bekende laadplek. Altijd fijn als een auto met je meedenkt.

Heart of Joy

Nee, dit is niet de titel van een nieuwe single van Céline Dion. Het is de naam voor het nieuwe centrale regelsysteem dat als ‘superbrein’ fungeert voor aandrijving, remmen en besturing. Het verwerkt gegevens 10 keer sneller dan het vorige systeem. Het moet de rijbeleving ten goede komen.

De besturing reageert preciezer, en de Dynamic Performance Control software zorgt voor meer grip, stabiliteit en controle. Klinkt goed allemaal. Moeten we in de praktijk ervaren om daar een oordeel over te vellen.

Interieur: Panoramic iDrive

Binnenin de iX3 domineert het gloednieuwe Panoramic iDrive, met een projectiesysteem over de volledige breedte van de voorruit (van A-stijl tot A-stijl). Er komt een optioneel 3D Head-Up Display, een strak centraal display met bijpassende kermisverlichting en een multifunctioneel stuur met verlichte, voelbare knoppen.

Dat laatste is natuurlijk wel lekker. De meeste autofabrikanten zijn inmiddels wel afgestapt van dat hele digitale, gelukkig maar.

Uniek is de bidirectionele laadfunctionaliteit: de iX3 kan niet alleen stroom opnemen, maar ook afgeven. Of je nu een campingkoelkast wilt voeden (Vehicle-to-Load), je huis tijdelijk van stroom wilt voorzien (Vehicle-to-Home) of wilt bijdragen aan het stroomnet (Vehicle-to-Grid), de tweede generatie BMW iX3 kan het allemaal.

..en als je geen zin hebt om te rijden

De EV zit ook tjokvol rijhulpsystemen. Denk aan automatische rijstrookwissels, maar ook een systeem dat zelfstandig door rotondes navigeert of afremt bij rood licht. De “Superbrain of Automated Driving” verwerkt gegevens twintig keer sneller dan de huidige systemen.

De productie van de nieuwe iX3 start eind dit jaar in Debrecen, Hongarije. In september krijg je de BMW iX3 te zien, tijdens de IAA.