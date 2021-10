Lexus-garantie is nu 5x (!) zo lang als die van Mercedes

Lexus bood sowieso al de langste garantie van de premiummerken, maar nu doen ze er nog een serieuze schep bovenop.

De Duitsers zijn heer en meester in het premiumsegment en dat zal wellicht altijd zo blijven. Tot nu toe heeft nog geen enkel niet-Duits merk echt een vuist kunnen maken in Nederland. Ook Lexus niet. Ze kunnen nog zulke goede producten neer zetten, maar zoals een wijs voetballer ooit zei: uiteindelijk winnen de Duitsers.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Infiniti geeft Lexus echter de moed niet op. Ze hebben nu weer een nieuwe troef: de garantie. Niet dat ze daarmee achter liepen, want de garantie van Lexus was sowieso al langer dan van de Duitse concurrentie. Audi biedt namelijk vier jaar garantie (met wat kanttekeningen), BMW drie jaar en Mercedes maar twee jaar (het wettelijke minimum). Op een Lexus daarentegen krijg je vijf jaar fabrieksgarantie.

Het merk gaat er nu nog eens dunnetjes overheen, want Lexus biedt nu maar liefst 10 jaar of 200.000 km garantie aan. Dat is doodleuk vijf keer zo lang als de garantie die je krijgt op een Mercedes. De garantie krijg je niet alleen als je nu een nieuwe Lexus koopt, het aanbod geldt eveneens voor oudere Lexussen. Ook is de garantie overdraagbaar.

De gratis verlengde garantie gaat in nadat de reguliere fabrieksgarantie is afgelopen. Voorwaarde is dat het onderhoud volgens de fabrieksvoorschriften is uitgevoerd. Dat betekent niet dat de auto per se altijd bij de dealer onderhouden moet zijn. Wel moet een auto niet ouder zijn dan 10 jaar en niet meer dan 200.000 kilometer gereden hebben. Helaas voor onze hoofdredacteur komt zijn Lexus dus niet in aanmerking.

Met de uitgebreide garantie troeft Lexus niet alleen de Duitse Drie af, maar eigenlijk ook meteen alle andere merken. Tot op heden was Kia de koning van de garantie, met 7 jaar/150.000 km, maar Lexus gaat daar nu dus ruimschoots overheen.