Olav Mol gaat weer live commentaar leveren voor Ziggo Sport

Liefhebbers van Olav Mol kunnen hun hart ophalen. De verslaggever gaat namelijk weer commentaar geven bij Ziggo Sport.

Het was even schrikken voor de Nederlander die niet van verandering houdt. De Nordic Entertainment Group (NENT) koos na 30 jaar commentaar namelijk níet voor Olav Mol als F1 commentator, maar voor nieuw bloed. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk mogen de F1 races van commentaar voorzien, tot wisselend genoegen van de kijkers. Olav Mol ging door voor zijn eigen project met Grandprixradio. Daar geeft hij commentaar zonder de beelden erbij. Dat is namelijk een beetje het ding van radio.

Mensen met nostalgie, kunnen dit weekend echter hun hart ophalen. Mol zal namelijk voor Ziggo Sport live verslag doen van de 24 uur van Daytona. De Amerikaanse raceklassieker wordt zoals altijd eind januari gehouden. Mol zal niet op het circuit aanwezig zijn, maar net als Sierd de Vos gewoon vanuit een studio in Hilversum. Of hij de lokale restauraties al heeft uitgezocht is niet bekend.

In de Rolex 24 hours van dit jaar is Nederland ook weer goed vertegenwoordigd bij de coureurs. Giedo van der Garde, Job van Uitert, Jeroen Bleekemolen, Renger van der Zande, Glenn van Berlo, Kay van Berlo, Indy Dontje, Tijmen van der Helm en Rinus ‘Veekay’ doen allemaal mee. Ook een aantal ex F1 coureurs, alsmede helden uit de Amerikaanse racerij doen natuurlijk mee om een klokje te winnen. De race is vanaf zaterdag 19:30 uur te zien op televisie.

Olav kan op deze manier het Ziggo-vuurtje warmhouden. De zender heeft al aangegeven na 2024 weer te willen bieden op de F1 rechten. Als het bij Viaplay allemaal niet wil vlotten, dan zou hij dus zomaar een LL Cool Jesque comeback kunnen maken.