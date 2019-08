Yes! Nog zeker 15 jaar berichtgeving over Verstappen!

Waarvan akte!

Regelmatig krijgen we mailtjes (dank) van AB-lezers die zeggen ‘leuke site hebben jullie, maar ik zou nog wel wat meer over Max Verstappen willen lezen’. We proberen daar natuurlijk rekening mee te houden, maar soms wordt er helaas een nieuwe Volkswagen Golf ofzo geïntroduceerd. Als autosite ontkom je er gewoon niet aan om daar dan over te schrijven, zo zit het leven nu eenmaal in elkaar.

Toch is er ook goed nieuws voor jullie allemaal: in een interview in het meest recente issue van Motorsport Magazine (getiteld ‘The world according to Max‘) geeft Max Verstappen aan dat hij nog minimaal vijftien jaar door wil gaan met F1 rijden. Het zou langer kunnen worden, maar dat ligt er volgens Max aan of hij nog in een competitieve auto mag zitten als hij 36(+) is. Een beetje vechten voor puntjes zoals Kimi Raikkonen nu doet ziet MV33 op dit moment nog niet zitten.

We schrijven op dit moment, omdat die ’15 jaar’ ons al zo bekend in de oren klonk. En jawel, gravende in het archief kwamen we een bericht tegen van 2,5 jaar geleden, waarin Max óók al zei dat hij nog ‘vijftien jaar’ door wilde gaan. We hebben wat dat betreft dus al een pure winst van 2,5 jaar te pakken, waarin we kunnen genieten van Max’ skills op de baan. En waarin we mooie berichten kunnen pennen over zijn zeges, crashes, nieuwe dinnetjes en wellicht zijn speciale oranje sokken voor de Grand Prix van Nederland. Ik kijk er vast naar uit. En ik weet dat jullie dat ook doen. Straatfeest!